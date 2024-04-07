Malatya’da bayram tedbirleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10-12 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşların sorun yaşamamaları için bazı tedbirler alındı. İşte detaylar…

Vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi'nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine Ramazan Bayramı’nda hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikâyetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler.

Vatandaşlar otobüs seferleri ile ilgili bilgi talebi ve şikâyetlerini ise 0 (422) 502 25 02 numaralı MOTAŞ çağrı merkezi hattını arayarak bildirebilecekler.

CADDE VE SOKAKLAR İLE CAMİ AVLULARININ TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi, ana caddelerin temizliğini yaparak yıkayacak. Ayrıca ana cadde üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram namazı kılınacak mekânlar yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlikler yapılacak. Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlikler yapıldıktan sonra gül suyu sıkılacak.

Ayrıca bayram süresince nöbetçi temizlik personelleri görevlendirilerek oluşabilecek aksiliklerin önüne geçilecek. Hafriyat döküm sahası ile çöp döküm sahası da bayram süresince açık tutularak çalışmalar devam edecek.

TRAFİK AKIŞININ DİSİPLİNE EDİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek sıkışıklığı önlemek amacıyla trafik akışını disipline edecek çalışmalar yapılıyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ana arterlerde yol çizgi çalışmaları ile duba, levha yenileme çalışmalarına da aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Şehir Mezarlığı giriş ve çıkışlarında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla gerekli tedbirlerin önceden alınacağı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 34 büfe 07.00 -17.30 açık kalacak.

Kaynak: BÜLTEN