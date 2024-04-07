07 Nis 2024 - 12:36- Ekonomi G:

Altın bir rekor daha kırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Altın güne yeni bir rekor daha kırarak başladı. Altının ons fiyatı, haftanın son gününde 2 bin 399 liradan işlem görüyor. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği çeyrek altın 4 bin 378 liradan satışa sunuluyor. Altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları yükseldi mi yoksa düştü mü? Son altın fiyatları ve detaylar haberimizde…

Altın bir rekor daha kırdı malatya haber mask
Altın bir rekor daha kırdı malatya haber
Altın bir rekor daha kırdı malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Altın güne yeni bir rekor daha kırarak başladı. Altının ons fiyatı, haftanın son gününde 2 bin 399 liradan işlem görüyor. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği çeyrek altın 4 bin 378 liradan satışa sunuluyor. Altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları yükseldi mi yoksa düştü mü? Son altın fiyatları ve detaylar haberimizde…

Altın bir rekor daha kırdı

Son yıllarda durdurulamaz bir hal alan altın bugün de yine rekor kırdı. Gram altın şu sıralar 2 bin 399 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları

Altın bir rekor daha kırdı

GÜNE REKOR BAŞLANGIÇ

Altının ons fiyatı, haftanın son gününde 2 bin 399 liradan işlem görüyor. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği çeyrek altın 4 bin 378 liradan satışa sunuluyor.

Altın bir rekor daha kırdı

EN SON FİYATLAR

22 ayar bilezik 2.264,28 liradan,
Cumhuriyet altını 16.476,00 liradan,
Yarım altın 8.386 liradan,
Reşat altını 16.508,95 liradan,
Kulplu reşat altını 16.511,20 liradan,
Gremse altın 39.690,57 liradan,
Ata altın 16.410,29 liradan,
Tam altın 15.827,68 liradan,
Külçe altın 75.600 liradan,
Has altın 2.387,87 liradan,
Hamit altın 16.508,95 liradan satışa sunuluyor.
Altın bir rekor daha kırdı

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, Altın, Altın fiyatları, malatya Altın fiyatları, ekonomi, Çeyrek altın, busabah gazetesi malatya, malatya busabah gazetesi, malatya merkez

07 Nis 2024 - 12:36 Malatya- Ekonomi

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL