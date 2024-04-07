Altın bir rekor daha kırdı

Altın güne yeni bir rekor daha kırarak başladı. Altının ons fiyatı, haftanın son gününde 2 bin 399 liradan işlem görüyor. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği çeyrek altın 4 bin 378 liradan satışa sunuluyor. Altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları yükseldi mi yoksa düştü mü? Son altın fiyatları ve detaylar haberimizde…

Son yıllarda durdurulamaz bir hal alan altın bugün de yine rekor kırdı. Gram altın şu sıralar 2 bin 399 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları…

GÜNE REKOR BAŞLANGIÇ

Altının ons fiyatı, haftanın son gününde 2 bin 399 liradan işlem görüyor. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği çeyrek altın 4 bin 378 liradan satışa sunuluyor.

EN SON FİYATLAR

22 ayar bilezik 2.264,28 liradan,

Cumhuriyet altını 16.476,00 liradan,

Yarım altın 8.386 liradan,

Reşat altını 16.508,95 liradan,

Kulplu reşat altını 16.511,20 liradan,

Gremse altın 39.690,57 liradan,

Ata altın 16.410,29 liradan,

Tam altın 15.827,68 liradan,

Külçe altın 75.600 liradan,

Has altın 2.387,87 liradan,

Hamit altın 16.508,95 liradan satışa sunuluyor.