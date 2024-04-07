Malatya’da beklenen haber geldi: Ücretsiz olacak mı?

Birçok şehirde Ramazan Bayramı’nda ulaşımın ücretsiz olacağı açıklanırken Malatya’ya bu haberin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Büyükşehir Belediyesi o konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren araçlar Ramazan Bayramının birinci günü ücretsiz olarak hizmet verecek.
10-12 Nisan 2024 Tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için toplu taşıma araçları bayramın birinci günü tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.
Ayrıca MAŞTİ’de misafirlerini karşılayacak veya misafirlerini yolcu edecek olan hemşerilerimiz de yine MAŞTİ’ye ait olan otoparktan bayramın birinci günü ücretsiz olarak faydalanacaklar.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.