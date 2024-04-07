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Malatya’da beklenen haber geldi: Ücretsiz olacak mı?

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Birçok şehirde Ramazan Bayramı’nda ulaşımın ücretsiz olacağı açıklanırken Malatya’ya bu haberin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Büyükşehir Belediyesi o konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

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Malatya’da beklenen haber geldi Ücretsiz olacak mı malatya haber
Malatya’da beklenen haber geldi Ücretsiz olacak mı malatya haber
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Birçok şehirde Ramazan Bayramı’nda ulaşımın ücretsiz olacağı açıklanırken Malatya’ya bu haberin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Büyükşehir Belediyesi o konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Malatya’da beklenen haber geldi: Ücretsiz olacak mı?

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren araçlar Ramazan Bayramının birinci günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

Malatya’da beklenen haber geldi: Ücretsiz olacak mı?

10-12 Nisan 2024 Tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için toplu taşıma araçları bayramın birinci günü tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Malatya’da beklenen haber geldi: Ücretsiz olacak mı?

Ayrıca MAŞTİ’de misafirlerini karşılayacak veya misafirlerini yolcu edecek olan hemşerilerimiz de yine MAŞTİ’ye ait olan otoparktan bayramın birinci günü ücretsiz olarak faydalanacaklar. 

Malatya’da beklenen haber geldi: Ücretsiz olacak mı?

Kaynak: BÜLTEN
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07 Nis 2024 - 12:41 Malatya- Yaşam

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