Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı başarılı istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan S.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Şehitkâmil İlçesi’nde gizlendiği adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, adli makamların kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.