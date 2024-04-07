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Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis, 4 yaralı

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Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 TIR ile 1 polis aracı karıştı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis, 4 yaralı mask
Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis, 4 yaralı
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Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 TIR ile 1 polis aracı karıştı.

Kaza sonucunda 3'ü polis olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis, 4 yaralı

Kaza, Gaziantep Batı gişeleri çıkışında meydana geldi. İlk olarak 72 ABH 459 ve 73 AAR 704 plakalı 2 TIR'ın karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin aracına ise arkadan gelen 33 CML 19 plakalı tır çarptı. Kazada 3 polis memuru da yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis, 4 yaralı

Olayın ardından çok sayıda sağlık ekibi ve destek polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otoyol trafiği araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 12:32 - Gündem

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