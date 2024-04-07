Adıyaman'da şimşek ve yağmur: Sokak köpeği yavrularını taşıdı

Adıyaman'ın doğu ve kuzey bölgelerinde gece saat 00.00'dan itibaren başlayan ve yaklaşık 2 saat süren şiddetli yıldırım ve şimşek aktivitesi, kenti geceyi aydınlattı.

Doğa olaylarının etkisiyle ortaya çıkan gök gürültüsü ve yağmur, kentin atmosferini değiştirirken, ilginç bir olay da kameralara yansıdı. Sokak köpeğinin yavrularını korumak için tek tek taşıması, izleyenleri duygulandırdı.

Anne köpeğin, gece boyunca devam eden gök gürültüsü ve şimşek çakmaları nedeniyle rahatsız olan yavrularını korumak için harekete geçtiği görüldü. Sokak köpeği, 6 adet yeni doğmuş yavrusunu tarladan alarak, bir evin balkonunun altına taşıdı. Bu duygusal anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Meteorolojik tahminlere göre, önümüzdeki hafta Adıyaman'da yağışlı ve gök gürültülü bir hava bekleniyor. Bu durum, doğa ve sokak hayvanları üzerinde etkili olmaya devam edebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı