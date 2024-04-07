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Ev yangını maddi hasara yol açtı, şans eseri yaralanan olmadı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Ev yangını maddi hasara yol açtı, şans eseri yaralanan olmadı mask
Ev yangını maddi hasara yol açtı, şans eseri yaralanan olmadı
Ev yangını maddi hasara yol açtı, şans eseri yaralanan olmadı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Ev yangını maddi hasara yol açtı, şans eseri yaralanan olmadı

Olay, ev sahibi B.D.'ye ait evin çatısında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ev yangını maddi hasara yol açtı, şans eseri yaralanan olmadı

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Ev yangını maddi hasara yol açtı, şans eseri yaralanan olmadı

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından detaylı bir soruşturma yürütülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Nis 2024 - 12:25 - Gündem

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