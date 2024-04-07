Ev yangını maddi hasara yol açtı, şans eseri yaralanan olmadı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Olay, ev sahibi B.D.'ye ait evin çatısında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından detaylı bir soruşturma yürütülecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.