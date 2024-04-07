Bakanlık’tan fiyat etiketi denetimi Malatya da dahil 81 ile talimat geldi

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında yaptığı denetimlerde fiyat listesinde eksik fiyat bilgisi yer alan ve listede servis ücreti bilgisi olmayan işletmeye 834 bin 28 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık, 81 Ticaret İl Müdürlüğünün, denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırması üzere talimat da verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

“32404 sayılı Resmi Gazete’de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmiştir.

81 TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT

Ayrıca yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile paylaşılarak sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulmak üzere iletilmiştir. Ayrıca 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz de denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırmak üzere talimatlandırılmıştır.”

Bakanlık, İstanbul’da yapılan bir denetlemeye ilişkin,

“Örneğin, mart ayında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüzce bir cafe zincirine ait işyerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulanmıştır”

ifadelerini aktararak şunlara yer verdi:

“Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacaktır.

İşletmelerimizin bu gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.”