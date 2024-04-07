Acı haberlerden biri Malatya’ya düştü 24 saatte 9 acı haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinin birinci gününde 651 trafik kazasında toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 47 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Bilindiği üzere acı haberlerden biri de Malatya’ya düşmüştü. Ramazan Bayramı tatili için ailesi ile birlikte memleketi Malatya’ya gelirken Şanlıurfa’da trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Batuhan Akar ile eşi ve 2 çocuğu dün toprağa verilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinin birinci gününde 651 trafik kazasında toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 47 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

BİN 47 KİŞİ YARALANDI

Bakan Yerlikaya,

“Bayram tatilinin birinci günü 6 Nisan Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 47 vatandaşımız ise yaralandı”

ifadelerini aktardı.

BİR AİLE YOK OLDU

Bilindiği üzere acı haberlerden biri de Malatya’ya düşmüştü. Şanlıurfa’da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Batuhan Akar (31), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle eşi ve 2 çocuğu ile birlikte memleketi Malatya’ya gelmek için yola çıkmıştı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada Polis Memuru Batuhan Akar’ın kullandığı otomobil İbrahim Halil Y. yönetimindeki kamyon ile çarpışmıştı. Feci kazada hurdaya dönen araçta bulunan Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada hayatlarını kaybeden Batuhan Akar ve ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün memleketleri Malatya’ya getirildi. Kaza kurbanı Polis Memuru Akar ve ailesi için Malatya Şehir Mezarlığında öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı Batuhan Akar ile eşi ve 2 çocuğunun yan yana konulan tabutları yürekleri dağlarlarken, kılınan cenaze namazı sonrası Özel Hareket polisi Akar ve ailesi gözyaşları arasında defnedildi.