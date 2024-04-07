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Yaşanan heyelan, şehirle bağlantıyı keserek endişe yarattı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde yaşanan heyelan, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden oldu.

Yaşanan heyelan, şehirle bağlantıyı keserek endişe yarattı mask
Yaşanan heyelan, şehirle bağlantıyı keserek endişe yarattı
Yaşanan heyelan, şehirle bağlantıyı keserek endişe yarattı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde yaşanan heyelan, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden oldu.

Yaşanan heyelan, şehirle bağlantıyı keserek endişe yarattı

Olay, gece saatlerinde İran sınırına yakın konumda bulunan Onbaşılar köyü yolunda meydana geldi. Yoğun yağışların ardından dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola indi, bu durum yolun tamamen kapanmasına yol açtı.

Yaşanan heyelan, şehirle bağlantıyı keserek endişe yarattı

Heyelan sonucu araç trafiğine kapanan yol nedeniyle köyün şehirle olan ulaşım bağlantısı kesildi. Köy muhtarı Husret Şen, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve yetkililerden yardım talep etti. Şen,

"Aralıklı yağışların başlamasıyla bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken, köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Şu an köyümüzün yolu kapalı. Biz de yetkililere çağrıda bulunarak yolumuzun açılması için çalışma bekliyoruz. Ben köy muhtarı olarak takipte olacağım"

şeklinde konuştu.

Yaşanan heyelan, şehirle bağlantıyı keserek endişe yarattı

Heyelan nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde yaşayan vatandaşlar, yetkililerin soruna çözüm bulması için beklemeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 11:40 - Gündem

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