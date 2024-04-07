Öğrencilere bayram tatilinde başarı için öneriler: Fırsatı iyi değerlendirin

Ramazan Bayramı ile birlikte 9 günlük tatil öğrencilere fırsat sunuyor. Eğitim ve öğretim uzmanları, özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin bu süreyi etkili bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, öğrencilerin bu tatil süresini eksikliklerini gidermek ve sınavlara hazırlanmak için kullanmaları gerektiğini belirtiyor. Özellikle YKS ve LGS gibi önemli sınavlara hazırlanan öğrenciler için bu tatilin büyük bir fırsat olduğunu ifade ediyor.

Aladağ, öğrencilere bolca tarama sınavı çözerek eksikliklerini belirlemeleri ve üzerine yoğunlaşmaları tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca, öğrencilerin sınava hazır hale gelmek için bayram tatili boyunca bolca soru çözümü yapmalarını ve testler çözmelerini öneriyor.

Öğrencilerin dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta ise iyi bildikleri konular yerine eksikliklerini gidermeleri gerektiğidir. Aladağ, bu tatil süresini verimli geçirmek isteyen öğrencilere bayram kampına girmelerini ve bolca soru çözmelerini tavsiye ediyor.

Son olarak, Aladağ, anne ve babalara da seslenerek öğrencilerin sınav hazırlıklarına gereken önemi vermeleri ve onları bayram tatilinde baskı altına almamaları gerektiğini belirtiyor. Öğrencilerin bu süreyi sınavlarına odaklanarak geçirmeleri ve ailelerin de bu konuda anlayışlı olmaları gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı