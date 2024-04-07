07 Nis 2024 - 11:20- Yaşam G:

Hekimhan, Akçadağ, Kuluncak dikkat! Bugün yaşanacak

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

Hekimhan, Akçadağ, Kuluncak dikkat! Bugün yaşanacak malatya haber mask
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar, Güzelyurt, Ciritbelen, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Güzelyayla, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Yukarıörükçü mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca, Aşağıselimli mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu, Kadıçayırı, Toygar, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Bahçelievler, Bulgurlu, Yıldıztepe mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

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07 Nis 2024 - 11:20 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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