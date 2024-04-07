Malatya’da sağanak yağış: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceğini, yağışların öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını açıkladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) geçmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda,

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.

7 NİSAN’A DİKKAT!

Kuvvetli yağış uyarısının da yer aldığı raporda;

“7 Nisan 2024 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Malatya'nın güney kesimleri, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevreleri yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

ifadelerine yer verildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumunun da verildiği rapora göre durum şöyle olacak:

Malatya-merkez: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı( yer yer kuvvetli) 14 derece,

Akçadağ: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı( yer yer kuvvetli) 16 derece,

Arapgir: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece,

Arguvan: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece,

Battalgazi: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17 derece,

Darende: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Doğanşehir: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 16 derece,

Doğanyol: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Hekimhan: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece,

Kale: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17 derece,

Kuluncak: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece,

Pütürge: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 16 derece,

Yazıhan: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Yeşilyurt: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 16 derece olacak.