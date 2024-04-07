- Sağlık

7 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 7 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

7 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler malatya haber mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 7 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

7 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Ahmet Eken Eczanesi
Akpınar Çevreyolu Girişi Halfettin Mahallesi, Şehit İ. Ahmet Sarıoğlu Sokak, No: 26/A
24 saat açık

Göztepe Eczanesi
Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 25/B
24 saat açık

Arı Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen Hastanesi Karşısı
24 saat açık

Bulvar Eczanesi
Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi Arkası Sağlık Ocağı Karşısı
24 saat açık

Yağmur Eczanesi
Beydağı Devlet (Eski Çocuk Hastanesi) yanı
24 saat açık
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07 Nis 2024 - 11:07 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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