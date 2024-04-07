19 yıl hapis cezası olan firar hükümlü yakalandı

Adana’da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan firar hükümlü Seyhan Polisi tarafından yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenibey Mahallesinde durumundan şüphelendiği Mehmet Ali T.’yi durdurdu. Polisler GBT sorgusu yaptığı şüphelinin uyuşturucu ticaretinden 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını belirledi.
Yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.