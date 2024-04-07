Depremin vurduğu Hatay’da okul binasının yıkım: Vatandaşlar panik içinde izledi

Hatay'da yaşanan depremin ardından kentte birçok bina zarar gördü. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yıkım sürecine girdi.

İş makinalarıyla kontrollü olarak yıkılan bina, meraklı vatandaşların panik içinde izlediği anlar kameralara yansıdı. Neyse ki yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı