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Depremin vurduğu Hatay’da okul binasının yıkım: Vatandaşlar panik içinde izledi

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Hatay'da yaşanan depremin ardından kentte birçok bina zarar gördü. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yıkım sürecine girdi.

Depremin vurduğu Hatay’da okul binasının yıkım: Vatandaşlar panik içinde izledi mask
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Hatay'da yaşanan depremin ardından kentte birçok bina zarar gördü. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yıkım sürecine girdi.

Depremin vurduğu Hatay’da okul binasının yıkım: Vatandaşlar panik içinde izledi

İş makinalarıyla kontrollü olarak yıkılan bina, meraklı vatandaşların panik içinde izlediği anlar kameralara yansıdı. Neyse ki yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# deprem, yıkım, Bina, zarar, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

07 Nis 2024 - 10:36 - Asayiş

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