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Erzurum'un kurtuluşunu doğal malzemelerle anlattı: 1918 parçalık eser ilgi odağı oldu

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan maket sanatçısı Lokman Kalaycı, özel bir eserle Erzurum'un kurtuluşunu anma kararı aldı.

Erzurum'un kurtuluşunu doğal malzemelerle anlattı: 1918 parçalık eser ilgi odağı oldu mask
Erzurum'un kurtuluşunu doğal malzemelerle anlattı: 1918 parçalık eser ilgi odağı oldu
Erzurum'un kurtuluşunu doğal malzemelerle anlattı: 1918 parçalık eser ilgi odağı oldu
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan maket sanatçısı Lokman Kalaycı, özel bir eserle Erzurum'un kurtuluşunu anma kararı aldı. Kalaycı, doğadan topladığı parçaları kullanarak özgün bir maket lambader tasarladı.

Erzurum'un kurtuluşunu doğal malzemelerle anlattı: 1918 parçalık eser ilgi odağı oldu

Tamamen doğal malzemelerden yapılan ve geri dönüşüm farkındalığı yaratmayı amaçlayan bu eser, 1918 parçadan oluşuyor. Kalaycı, eserin tamamlanmasıyla birlikte birçok kişinin ilgisini çektiğini ve esere talep olduğunu ifade etti. Erzurum'un kurtuluşunu simgeleyen bu maket, 13 günde tamamlanmış.

Erzurum'un kurtuluşunu doğal malzemelerle anlattı: 1918 parçalık eser ilgi odağı oldu

Kalaycı, bu özel eseriyle Erzurum'un tarihini yaşatmayı ve sanatseverlere eşsiz bir eser sunmayı hedeflediğini belirtti. Yaptığı açıklamada,

"Erzurum'un kurtuluşu anısına 1918 parçadan oluşan maketi yaptım. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu maketimde tamamen doğal malzemelerden, ayva ağacı ve yaprak kırıntıları kullandım. Ayrıca kullandığım ağaçlar sıfır budak barındıran seçmece ve kaliteli malzemelerdir. Maketi on üç günde tamamladım. Özgün bir çalışma oldu"

şeklinde konuştu.

Erzurum'un kurtuluşunu doğal malzemelerle anlattı: 1918 parçalık eser ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 10:32 - Yaşam

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