Erzurum'un kurtuluşunu doğal malzemelerle anlattı: 1918 parçalık eser ilgi odağı oldu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan maket sanatçısı Lokman Kalaycı, özel bir eserle Erzurum'un kurtuluşunu anma kararı aldı. Kalaycı, doğadan topladığı parçaları kullanarak özgün bir maket lambader tasarladı.

Tamamen doğal malzemelerden yapılan ve geri dönüşüm farkındalığı yaratmayı amaçlayan bu eser, 1918 parçadan oluşuyor. Kalaycı, eserin tamamlanmasıyla birlikte birçok kişinin ilgisini çektiğini ve esere talep olduğunu ifade etti. Erzurum'un kurtuluşunu simgeleyen bu maket, 13 günde tamamlanmış.

Kalaycı, bu özel eseriyle Erzurum'un tarihini yaşatmayı ve sanatseverlere eşsiz bir eser sunmayı hedeflediğini belirtti. Yaptığı açıklamada,

"Erzurum'un kurtuluşu anısına 1918 parçadan oluşan maketi yaptım. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu maketimde tamamen doğal malzemelerden, ayva ağacı ve yaprak kırıntıları kullandım. Ayrıca kullandığım ağaçlar sıfır budak barındıran seçmece ve kaliteli malzemelerdir. Maketi on üç günde tamamladım. Özgün bir çalışma oldu"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı