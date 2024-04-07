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Bayram alışveriş telaşı: Pazar dolup taşıyor

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Erzurum'da yaklaşan bayram öncesi, pazarlarda hareketlilik doruk noktasına ulaşıyor. Kent merkezindeki alışveriş merkezleri ve mağazaların yanı sıra özellikle akşam saatlerinde Mahallebaşı'nda kurulan semt pazarında yoğun bir alışveriş telaşı yaşanıyor.

Bayram alışveriş telaşı: Pazar dolup taşıyor mask
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Erzurum'da yaklaşan bayram öncesi, pazarlarda hareketlilik doruk noktasına ulaşıyor. Kent merkezindeki alışveriş merkezleri ve mağazaların yanı sıra özellikle akşam saatlerinde Mahallebaşı'nda kurulan semt pazarında yoğun bir alışveriş telaşı yaşanıyor.

İkinci el ürünlere olan ilginin yanı sıra daha ekonomik giyim eşyalarına yönelen vatandaşlar, uzun pazarlıklarla bütçelerine uygun ürünleri bulma çabası içerisinde. Geleneksel hale gelen Mahallebaşı ucuzluk pazarı, bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor.

Bayram alışveriş telaşı: Pazar dolup taşıyor

Giyim eşyalarından ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede ürünlerin satıldığı Mahallebaşı Pazarı, bayrama sayılı günler kala kalabalıklaşmaya başladı. Bu yoğunluk, esnafı da memnun ediyor; çünkü artan müşteri sayısı satışları artırıyor ve işlerin canlanmasını sağlıyor.

Erzurum halkı, bayram öncesi alışveriş telaşında bir araya gelerek, hem ihtiyaçlarını karşılamanın hem de bayram coşkusunu paylaşmanın keyfini yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 10:29 - Yaşam

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