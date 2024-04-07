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O ilde kızamık alarmı: Hastane bahçesine triaj üniteleri kuruldu

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Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde bir doktorun testlerinde kızamık tespit edilmesi üzerine, hastane yetkilileri hızla harekete geçti.

O ilde kızamık alarmı: Hastane bahçesine triaj üniteleri kuruldu mask
O ilde kızamık alarmı: Hastane bahçesine triaj üniteleri kuruldu
O ilde kızamık alarmı: Hastane bahçesine triaj üniteleri kuruldu
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Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde bir doktorun testlerinde kızamık tespit edilmesi üzerine, hastane yetkilileri hızla harekete geçti. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hastane bahçesine mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu.

O ilde kızamık alarmı: Hastane bahçesine triaj üniteleri kuruldu

Acil bölümüne gelen hastalar, triaj ünitelerinde titizlikle kontrol ediliyor. Kızamık belirtisi olmayan hastalar, kırmızı, yeşil ve sarı alanlara yönlendirilirken, belirtiler gösterenler ise hastane içindeki izolasyon odalarına sevk ediliyor. Ayrıca, hastane ziyaretçileri için maske takma zorunluluğu getirildi.

O ilde kızamık alarmı: Hastane bahçesine triaj üniteleri kuruldu

Yetkililer, kızamık vakalarının Iğdır Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde toplanan yabancı uyruklu kişilerden bulaşmış olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle, ilgili birimlerle iş birliği içinde tedbirlerin alınması için çalışmalar devam ediyor.

O ilde kızamık alarmı: Hastane bahçesine triaj üniteleri kuruldu

Hastane yönetimi, halkı sakin olmaya ve belirtiler gösterenlerin derhal sağlık kuruluşlarına başvurmasını teşvik ediyor. Sağlık çalışanları ise titizlikle hastaları izole ederek ve gerekli tedavileri uygulayarak hastalığın yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 10:26 - Sağlık

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