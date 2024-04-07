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Baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

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Erzurum, neredeyse yarısını kar altında ve soğuk havalarla geçiren bir şehir olarak bilinir. Ancak son zamanlarda, havaların ısınmasıyla birlikte şehirde kar çiçekleri açmaya başladı.

Baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı mask
Baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı
Baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı
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Erzurum, neredeyse yarısını kar altında ve soğuk havalarla geçiren bir şehir olarak bilinir. Ancak son zamanlarda, havaların ısınmasıyla birlikte şehirde kar çiçekleri açmaya başladı.

Baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

Beyaz örtüsünün kalkmaya başladığı yerlerde, çiğdemlerin rengârenk çiçekleri açmaya başladı. Özellikle ovanın ve Palandöken'in eteklerinde, bu çiçeklerin görünümü adeta bir görsel şölen oluşturuyor. Beyaz karla kaplı zemin üzerinde açan çiğdemler, hem gözleri şenlendiriyor hem de doğanın uyanışını müjdeliyor.

Baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

Kar çiçeklerinin oluşturduğu renk cümbüşü, şehirde seyir zevki veren manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu doğal güzellik, hem yerel halkı hem de ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

Erzurum'da baharın gelişini müjdeleyen bu kar çiçekleri, şehrin soğuk ve kışıyla ünlü imajına kontrast oluşturarak doğanın ne kadar çeşitli ve etkileyici olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 10:15 - Yaşam

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