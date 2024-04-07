Baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

Erzurum, neredeyse yarısını kar altında ve soğuk havalarla geçiren bir şehir olarak bilinir. Ancak son zamanlarda, havaların ısınmasıyla birlikte şehirde kar çiçekleri açmaya başladı.
Beyaz örtüsünün kalkmaya başladığı yerlerde, çiğdemlerin rengârenk çiçekleri açmaya başladı. Özellikle ovanın ve Palandöken'in eteklerinde, bu çiçeklerin görünümü adeta bir görsel şölen oluşturuyor. Beyaz karla kaplı zemin üzerinde açan çiğdemler, hem gözleri şenlendiriyor hem de doğanın uyanışını müjdeliyor.
Kar çiçeklerinin oluşturduğu renk cümbüşü, şehirde seyir zevki veren manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu doğal güzellik, hem yerel halkı hem de ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
Erzurum'da baharın gelişini müjdeleyen bu kar çiçekleri, şehrin soğuk ve kışıyla ünlü imajına kontrast oluşturarak doğanın ne kadar çeşitli ve etkileyici olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.