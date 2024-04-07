Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak personel alım ilanı! Son başvuru tarihi açıklandı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 20 Orman Mühendisi, 26 Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru ve 124 Sözleşmeli Personel alınacağının duyurusu yapıldı. İşte başvuru tarihleri ve aranan şartlar:

20 ORMAN MÜHENDİSİ ALIM BAŞVURU DETAYLARI:

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 20 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacak.

Adaylar 29 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvurularını yapabilecekler.

Başvuru işlemlerinin 9 Mayıs saat 23:59'da sona ereceği ve bu sürenin uzatılmayacağı açıklanırken, şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

ALIM YAPILACAK İLLERE VE DİĞER TÜM DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26 SÖZLEŞMELİ ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIM İLANI DETAYLARI:

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ

Adaylar 29 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvurularını yapabilecekler.

Başvuru işlemlerinin 9 Mayıs saat 23:59'da sona ereceği ve bu sürenin uzatılmayacağı açıklanırken, şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

ALIM YAPILACAK İLLERE VE DİĞER TÜM DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 124 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI:

Orman Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Ekte yer alan il ve pozisyonlara belirlenen mezuniyetlerden toplam 124 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyuruldu.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

Adaylar 16 – 26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekler.

Başvuru işlemlerinin 26 Nisan 2024 saat 23:59'da sona ereceği ve bu sürenin uzatılmayacağı açıklanırken, şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği ve başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerektiği duyuruldu.

ALIM YAPILACAK İLLERE VE DİĞER TÜM DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…