Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz kimdir?

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da büyükşehir ve ilçe belediye başkanları belirlendi. Kuluncak Belediyesi için Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) aday olan Erhan Cengiz yapılan seçimi yüzde 37.00 oy oranı ile önde bitirdi. Göreve başlayan Erhan Cengiz Kuluncak Belediye Başkanı oldu.

Kuluncak Belediyesi için yapılan seçimlerde MHP adayı Erhan Cengiz Kuluncak Belediye Başkanı oldu. Oyların yüzde 37.00’sini alan Erhan Cengiz göreve başlayarak yeni dönemde Kuluncak Belediye Başkanı oldu. Peki Erhan Cengiz kimdir?

ERHAN CENGİZ KİMDİR?

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz 1975 Malatya Kuluncak doğumludur. Eğitim hayatını Kuluncak’ta tamamladı ve uzun bir süre ticaretle uğraştı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 2019 seçimlerinde aday olarak gösterildi ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kuluncak Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde bir kez daha MHP’den Kuluncak Belediye Başkan Adayı olan Cengiz seçimi yüzde 37.00 oy oranı ile kazanarak yeniden Kuluncak Belediye Başkanı oldu. Erhan Cengiz, evli ve 4 çocuk babasıdır.