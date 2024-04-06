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Togg’dan kaçırılmayacak kurasız fırsat! Togg'dan faizsiz kredi imkanı!

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Türkiye’nin yerli ilk otomobili Togg’dan kaçırılmayacak fırsat haberi geldi.  Togg’un, Nisan ayına özel faizsiz kredi fırsatından kimler faydalanabilecek? İşte ayrıntılar…

Togg’dan kaçırılmayacak kurasız fırsat! Togg'dan faizsiz kredi imkanı! mask
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Türkiye’nin yerli ilk otomobili Togg’dan kaçırılmayacak fırsat haberi geldi.  Togg’un, Nisan ayına özel faizsiz kredi fırsatından kimler faydalanabilecek? İşte ayrıntılar…

Togg’dan kaçırılmayacak kurasız fırsat! Togg'dan faizsiz kredi imkanı!

Türkiye’nin ilk ve yerli milli otomobil markası olan Togg, Nisan ayına özel bir fırsat duyurdu.

T10X sahibi olmak isteyenler Nisan ayı içerisinde geçerli olan kredi imkanından faydalanabilirler.

Togg sahibi olmak isteyenler 800 bin TL faizsiz kredi imkanından faydalanıp, 12 ay vade imkanı kullanıcılara sunuldu.

Ayrıca isteyenlere 800 bin TL’ye  30 ay vadeli yüzde 1,99 faiz seçeneği de sunuldu.

Kampanyanın sadece Togg’un T10X V2 uzun menzilli modelinde geçerli olacağı belirtilirken, herhangi bir kuraya tabi tutulmayacağının da müjdesi verildi.

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06 Nis 2024 - 22:50 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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