Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 6 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

“Bugün saat 21.39’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.4 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,

Bugün saat 21.07’de, yerin 7.06 kilometre derinliğinde, 2.8 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,

Bugün saat 17.50’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 2.3 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,

Bugün saat 17.48’de, yerin 5.69 kilometre derinliğinde, 1.5 büyüklüğünde Sivas Gürün’de,

Bugün saat 16.42’de, yerin 4.86 kilometre derinliğinde, 2.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’da,

Bugün saat 16.04’te, yerin 6.93 kilometre derinliğinde, 2.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 15.56’da, yerin 7.04 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Türkoğlu’da,

Bugün saat 14.39’da, yerin 16.02 kilometre derinliğinde, 2.9 büyüklüğünde Sivas Gürün’de,

Bugün saat 13.36’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Malatya Darende’de,

Bugün saat 13.59’da, yerin 7.16 kilometre derinliğinde, 1.8 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de,

Bugün saat 12.32’de, yerin 7.06 kilometre derinliğinde, 2.0 büyüklüğünde Muğla Köyceğiz’de,

Bugün saat 11.15’te, yerin 10.21 kilometre derinliğinde, 3.1 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 10.57’de, yerin 6.93 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 05.09’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 2.7 büyüklüğünde Diyarbakır Çüngüş’te,

Bugün saat 04.07’de, yerin 11.44 kilometre derinliğinde, 2.0 büyüklüğünde İzmir Aliağa’da,

Bugün saat 01.39’da, yerin 6.04 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 01.28’de, yerin 5.49 kilometre derinliğinde, 3.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 00.37’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 2.5 büyüklüğünde Sivas Ulaş’ta,

Bugün saat 00.36’da, yerin 15.21 kilometre derinliğinde, 1.8 büyüklüğünde Elazığ Merkez’de,

Bugün saat 00.14’te, yerin 07.04 kilometre derinliğinde, 2.1 büyüklüğünde Bitlis Mutki’de” deprem meydana geldi.