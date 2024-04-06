Maraş Adıyaman Hatay Malatya ve Antep müjde! Ücretsiz konutlar ne zaman teslim edilecek? Haluk Levent açıkladı

6 Şubat depremlerinden sonra büyük bir yardım seferberliği başlatan Haluk Levent, toplanan yardımlarla deprem bölgesine çok sayıda çelik ev yapılacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda Levent, sosyal medya hesaplarında deprem bölgesinde çelik evlerin yapımının tamamlandığının müjdesini verdi. Peki çelik evler ne zaman depremzedelere teslim edilecek? Detaylar haberimizde…

Haluk Levent, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep’te ailesinde engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlara evleri ücretsiz bir şekilde verileceğinin müjdesini vermişti.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda çelik evlerin çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra depremzede ailelere teslim edileceği belirtilmişti. Gözler şimdilerde konutların teslim edileceği tarihin açıklanmasında.

Haluk Levent’in girişimiyle toplanan yardımlar ile deprem bölgesine çok sayıda çelik ev yapılacağı bildirildi. Açıklamalara göre devlet tarafından verilen ve altyapısı yapılan arazilere, çelik evler yapıldı. Haluk Levent Malatya’da yapılan çelik evlerin tamamlandığı müjdesini verdi.

Son olarak Gaziantep, Malatya ve Nurdağı’nda 2+1 konutlarında sona gelindiğini ve çevre düzenlemesinin beklediklerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Levent’in paylaşımı ise şu şekilde:

“An itibariyle deprem bölgesinde (Malatya, Gaziantep Nurdağı) yaptığımız 2+1 konutlarımız bitti.

Çevre düzenlemesini bekliyoruz.

Sırada söz verdiğimiz 21 okul daha var.”