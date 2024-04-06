Fenerbahçe, finalde avantaj peşinde

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, yarın saat 15.00'te Metro Enerji Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinde dün oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 99-76'lık skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti. Güney temsilcisine karşı sarı-lacivertliler, normal sezonda 2, Türkiye Kupası finalinde de 1 olmak üzere toplam 4 maçta da galibiyet elde etti. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon final serisinde rakibine karşı 3-0'lık üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaşmıştı. Valerie Garnier'in öğrencileri final serisinin ikinci maçını kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
11 GÜNDE 3 KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Son yıllarda Basketbol Süper Ligi'nde ve Euroleague'de başarılı sonuçlar alan iki ekip 11 günde 3 kez rakip olacak. Ligde 7-17 Nisan'da oynanacak maçların yanı sıra iki takım 12 Nisan'da Euroleague yarı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, geçtiğimiz sezon Euroleague finalinde karşılaşmış ve sarı-lacivertliler şampiyonluğa uzanan takım olmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.