Galatasaray, Şanlıurfa’da

Galatasaray, Fenerbahçe ile yarın akşam oynanacak Süper Kupa maçı için Şanlıurfa’ya geldi.
Galatasaray kafilesi, yarın akşam saat 21.30’da Fenerbahçe ile karşılaşacakları Süper Kupa final maçı için Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla GAP Havalimanı'na inen takımı çok sayıda taraftar karşıladı. Meşale yakıp, tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Taraftarın sevgi gösterisi eşliğinde takım otobüsü ile havalimanından ayrılan futbolcular, konaklayacakları otele geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.