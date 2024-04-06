Galatasaray, Şanlıurfa’da

Galatasaray, Fenerbahçe ile yarın akşam oynanacak Süper Kupa maçı için Şanlıurfa’ya geldi.

Galatasaray kafilesi, yarın akşam saat 21.30’da Fenerbahçe ile karşılaşacakları Süper Kupa final maçı için Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla GAP Havalimanı'na inen takımı çok sayıda taraftar karşıladı. Meşale yakıp, tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Taraftarın sevgi gösterisi eşliğinde takım otobüsü ile havalimanından ayrılan futbolcular, konaklayacakları otele geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı