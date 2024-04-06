Meteorolojiden bayramda ‘yağışlı hava' uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in hafta sonundan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirterek, vatandaşlara bayramda yağışa karşı duyarlı olmaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de hafta sonundan itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinde ve yer yer altında seyretmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, "Pazar, pazartesi, arife günü ve bayramın 1. günü; Doğu Akdeniz’in tamamının, bayramın 2. günü; Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana’nın iç kesimlerinin, bayramın 3. günü; Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer illerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı