Maraş’ta korkutan yangın

Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı