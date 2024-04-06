Yoldan çıkan araç takla attı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine Elmadağ ilçesi Samsun yolu üzerinde meydana geldi. İddialar göre, yolda başka bir aracın sıkıştırdığı 06 DHA 711 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybetti ve yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara’ya sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.