06 Nis 2024 - 21:15 - Asayiş

Malatya’da çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü 1 yaralı

Bugün saat 14.55 sıralarında Malatya Battalgazi Cirikpınar Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma akabinde şüpheli olan E. Y ve Ö. Y’nin Ö. Ö isimli şahsı darp ettikleri ve kesici aletle yaraladıkları öğrenildi. Konuyla ilgili emniyet güçleri tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.