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Malatya’da çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü 1 yaralı

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Bugün saat 14.55 sıralarında Malatya Battalgazi Cirikpınar Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma akabinde şüpheli olan E. Y ve Ö. Y’nin Ö. Ö isimli şahsı darp ettikleri ve kesici aletle yaraladıkları öğrenildi. Konuyla ilgili emniyet güçleri tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Malatya’da çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü 1 yaralı malatya haber mask
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Bugün saat 14.55 sıralarında Malatya Battalgazi Cirikpınar Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma akabinde şüpheli olan E. Y ve Ö. Y’nin Ö. Ö isimli şahsı darp ettikleri ve kesici aletle yaraladıkları öğrenildi. Konuyla ilgili emniyet güçleri tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Malatya’da çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü 1 yaralı

Malatya Cirikpınar Mahallesi’nde saat 14.55 sıralarında 3 şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.Ö sol kasık kısmından bıçaklandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı hastaneye sevk edilirken şüpheli E.Y ile Ö.Y hakkında tahkikat başlatıldı.

 

Kaynak: BÜLTEN
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06 Nis 2024 - 21:15 Malatya- Asayiş

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