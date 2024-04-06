Malatya’da çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü 1 yaralı

Bugün saat 14.55 sıralarında Malatya Battalgazi Cirikpınar Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma akabinde şüpheli olan E. Y ve Ö. Y’nin Ö. Ö isimli şahsı darp ettikleri ve kesici aletle yaraladıkları öğrenildi. Konuyla ilgili emniyet güçleri tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Malatya Cirikpınar Mahallesi’nde saat 14.55 sıralarında 3 şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.Ö sol kasık kısmından bıçaklandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı hastaneye sevk edilirken şüpheli E.Y ile Ö.Y hakkında tahkikat başlatıldı.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.