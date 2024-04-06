Terzilerde bayram yoğunluğu

Diyarbakır’da Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte terzilerde hareketlilik başladı. Vatandaşlar bayram alışverişinin bir parçası olarak yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etti.

Vatandaşların bayram öncesinde aldıkları elbiselerinin ölçülerini düzenlemek için terzilerin yolunu tutması, yoğunluğa neden oldu. Yoğunluğu atlatmak isteyen terziler ise sahura kadar çalışıyor. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde esnaf olan genç terzi Esat Sulgun, Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte işlerinin açıldığını söyledi. Sulgun, “İşlerimiz bir haftadır çok artışta, son günlerde bayağı bir artış var. Müşterilerimizin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ben iftarımı açıp tekrar dükkana geliyorum. Sahur vaktine kadar yoğun bir şeklide çalışıyoruz. Vatandaşlar daha çok, mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak için veya genişletmek için geliyorlar. Bazı vatandaşlarımızda hazır giyim yerine bizlerden kendilerine elbise dikmemizi istiyorlar” diye konuştu.

Yoğun bir mesai harcayan terziler müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Ramazan Bayramı öncesindeki bu yoğunluk terzilerin yüzünü güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı