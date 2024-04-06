Avukat portal sisteminde yenilik

Bakanlık bünyesinde görev yapan mühendislerce yerli ve milli imkanlarla yazılımı geliştirilen uygulamalardan olan UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi ile avukatlar bürolarında internet üzerinden sistemdeki vekaleti bulunan dava dosyalarını inceleme, bu dosyalardan suret alma, elektronik imza ve mobil imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak ekleme, yeni dava dosyası açma, ilamlı/ilamsız icra takibi başlatma, harç ödeme ve E-duruşmaya katılma gibi birçok hizmetten faydalanabiliyor.

DİJİTAL ORTAMDA SAYISIZ HİZMET

UYAP Versiyon 3 Projesinin en önemli basamaklarından biri olan Avukat Portal Sistemini yenileme çalışmaları kapsamında, son kullanıcı deneyimini iyileştirme ve portal hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulabilmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Adalet Bakanlığınca, avukatların iş yoğunluğunu azaltan, emek ve zamandan tasarruf sağlayan uygulama üzerinden yapacakları sorgulamaların ücretsiz olmasına ilişkin uygulama kapsamında, avukatlar adliyeye gitmeden çevrimiçi olarak dava açma, mahkemeye evrak gönderme, trafik ve idari para cezasına itiraz etme, savcılığa şikâyet dilekçesi gönderme, e-duruşmaya katılma; icra takip dosyaları kapsamında "Mernis Kaydı, İSKİ, GİB, GSM Operatörleri, SGK, EGM, TAKBİS ve Posta Çeki" gibi sistemler ile kurulan entegrasyonlar sayesinde sorgulamaları yapma, "İlamlı/İlamsız İcra Takibi" başlatma gibi birçok işlemi gerçekleştirebilmeleri amacıyla UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi geliştirildi.

AVUKAT PORTAL SİSTEMİNDE YENİLİK

Avukat Portal Ara Yüzü’nün yenilenmesiyle https://avukatbeta.uyap.gov.tr adresinden hizmete açıldı.

Yeni uygulama kapsamında;

Sisteme giriş sırasında kullanılan e-imza uygulaması yerine çok daha pratik olacak şekilde internet tarayıcısı üzerinden bir giriş sistemi sağlandı.

Gece modu özelliği seçimi geliştirildi.

Avukat Portal ana sayfasında “Taraf Adı ve Soyadı”, “ Dosya Numarası”, “ Birim Adı” ve “Menüler” içerisinden arama yapılarak işlemlere kolay erişim imkanı sağlandı.

Sık kullanılanlar menüsü oluşturularak kullanıcıların en çok kullanmış olduğu 10 adet menü eklenebilir hale getirilmiş ve menülere hızlı erişim kolaylığı sağlandı.

Avukatlar tarafından portal ara yüzü içerisinden sorulan soruların yanıtlanabilmesi, böylelikle avukatların yaşamış olduğu problemlerin çözümü noktasında kolaylık sağlanması amacıyla yapay zekâ alt yapısını kullanan chat bot (akıllı asistan) uygulaması eğitilerek portala eklendi.

Celse mobil uygulaması üzerinden avukatlara iletilen bildirimlerin eş zamanlı olarak Avukat Portal ana sayfasında da gösterimi sağlandı.

Ana sayfa üzerinden hukuk, ceza, icra ve diğer dosyalara doğrudan erişim sağlanabilmesi amacıyla tasarımsal buton çalışması yapılarak dava/takip açılışı için kısa yollar eklendi.

Ana sayfada yaklaşan duruşmaların ve keşif günlerinin gösterimi ve “Tümünü Listeleme” seçeneği ile “Duruşma Sorgula” menüsüne hızlı erişim kolaylığı sağlandı.

Dosyaların tüm detaylarının görüntülenebileceği yeni bir tasarım yapılarak pencere görünümü ve kart görünümü olarak iki ayrı seçenek sunulmuştur. Kart görünümü ile aynı sayfa içerisinde dosya ile ilgili taraf bilgileri, evrak, safahat, tahsilatlar gibi birçok bilgiye daha kolay şekilde erişim imkânı sağlandı.

Avukatların evrak göndermeden önce evrak üzerinden yaptıkları son değişikliklerin ön izlemesini görebilecekleri seçenek eklendi.

Evrak görüntüleme fonksiyonu geliştirilerek, udf ve genel geçer diğer evrak türlerinin bilgisayara indirmeden görüntülenmesi imkanı sağlandı.

Görme engelli avukatlarımızın Avukat Portalı çok daha pratik kullanabilecekleri bir ara yüz geliştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı