Amca yeğen arasındaki seçim yarışı YSK’ya taşındı

Bolu’nun Gerede ilçesinde BBP Adayı Akif Allar, 2 dönemdir belediye başkanı olan amcası AK Partili Mustafa Allar’a karşı aday oldu. 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 548 seçmenin bulunduğu Gerede’de kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy kazanarak üçüncü defa belediye Başkanı seçildi. Yeğeni Akif Allar ise 4 bin 453 oy aldı ve amcasından 73 oy az alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Akif Allar, durum üzerine önce ilçe seçim kuruluna daha sonra da il seçim kuruluna oyların yeniden sayımı talebiyle itirazda bulundu. Buradaki itirazlardan netice alamayan Akif Allar, itirazını Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı.

YSK binası önünden konu hakkında açıklamalarda da bulunan Akif Allar, “Yaklaşık 13 bin civarında geçerli oy kullanılan bir ilçede ilçe seçim kurulunun bizlere tebliğ ettiği beyana göre 73 oy farkla seçimi kaybettiğimiz gözüküyor. Seçim sürecinde yaşanan çoğu olumsuz şeyleri tutanaklarla birlikte, dilekçemizle birlikte İlçe Seçim Kurulu'na ve Bolu İl Kurulu'nun seçim kuruluna verdik. Biz hakkımızı aramak adına bizlere güvenenlere, bizim seçmenimize destek olanlar adına yüksek seçim kuruluna kadar itirazımızı getirdik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı