6 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“29 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Batuhan Akar’ın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
29 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halime Akar’ın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
7 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Tuğruhan Akar’ın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
3 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Umay Akar’ın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rabia Cücü’nün taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Deniz’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdulgani Aslan’ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Battalgazi,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Raif Bozan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüsne Arabacı’nın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Yeşilyurt,
2 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Çelik’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
93 yaşında vefat eden ve Arapgir Malatya Mezarlığına defnedilen Rukiye İlgin’in taziye adresi: Arapgir, Malatya,
93 yaşında vefat eden ve Ağılbaşı Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Ayşe Arpacı’nın taziye adresi: Ağılbaşı Mahallesi, Darende,
65 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Fikret Gül’ün taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.