Malatya Büyükşehirden önemli uyarı “Linklere tıklamayın”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ismi kullanılarak bazı vatandaşların dolandırılmak istendiği bilgisi üzerine Büyükşehir Belediyesinden vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gelmeye başladı. Verilen bilgilere göre bazı şahıs veya şahıslar “Malatya Büyükşehir Belediyesi” adı altında vatandaşlara link göndererek Malatyalıları dolandırmaya çalışıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi uyarılarda bulunarak vatandaşların, gönderilen mesajlardaki linklere tıklamaması gerektiğini bildirdi. Büyükşehirden gelen uyarıda, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin ismi kullanılarak iletilen mesajlar ile vatandaşlarımız dolandırılmak istenmektedir. Malatyalı hemşehrilerimizin dolandırıcılara karşı dikkatli olması, son gelen mesajları dikkate almamaları ve linklere tıklamamalarını önemle rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.