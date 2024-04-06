06 Nis 2024 - 16:57- Gündem

Malatya Büyükşehirden önemli uyarı “Linklere tıklamayın”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ismi kullanılarak bazı vatandaşların dolandırılmak istendiği bilgisi üzerine Büyükşehir Belediyesinden vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gelmeye başladı. Verilen bilgilere göre bazı şahıs veya şahıslar “Malatya Büyükşehir Belediyesi” adı altında vatandaşlara link göndererek Malatyalıları dolandırmaya çalışıyor.