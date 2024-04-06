06 Nis 2024 - 16:57- Gündem G:

Malatya Büyükşehirden önemli uyarı “Linklere tıklamayın”

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Malatya Büyükşehir Belediyesinin ismi kullanılarak bazı vatandaşların dolandırılmak istendiği bilgisi üzerine Büyükşehir Belediyesinden vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gelmeye başladı. Verilen bilgilere göre bazı şahıs veya şahıslar “Malatya Büyükşehir Belediyesi” adı altında vatandaşlara link göndererek Malatyalıları dolandırmaya çalışıyor.

Malatya Büyükşehirden önemli uyarı “Linklere tıklamayın” malatya haber mask
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Malatya Büyükşehir Belediyesinin ismi kullanılarak bazı vatandaşların dolandırılmak istendiği bilgisi üzerine Büyükşehir Belediyesinden vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gelmeye başladı. Verilen bilgilere göre bazı şahıs veya şahıslar “Malatya Büyükşehir Belediyesi” adı altında vatandaşlara link göndererek Malatyalıları dolandırmaya çalışıyor.

Malatya Büyükşehirden önemli uyarı “Linklere tıklamayın”

Malatya Büyükşehir Belediyesi uyarılarda bulunarak vatandaşların, gönderilen mesajlardaki linklere tıklamaması gerektiğini bildirdi. Büyükşehirden gelen uyarıda, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin ismi kullanılarak iletilen mesajlar ile vatandaşlarımız dolandırılmak istenmektedir. Malatyalı hemşehrilerimizin dolandırıcılara karşı dikkatli olması, son gelen mesajları dikkate almamaları ve linklere tıklamamalarını önemle rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

 

Kaynak: BÜLTEN

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06 Nis 2024 - 16:57 Malatya- Gündem

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