Ağbaba gençlerle iftar programında buluştu

Yoğun katılımın olması ve salonda yer kalmamasından dolayı bazı gençlerle basamaklara oturarak iftar yapan Ağbaba, gençlerin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

“ZALİMLERİN ZULMÜNE MARUZ KALAN HERKES İÇİN DUA EDELİM”

Milletvekili Ağbaba, iftar sonrası yaptığı konuşmada, “Bu gece, binlerce insanımızın hakkına girenler için adaletin tesis edilmesi için dua ediyorum. Buradan hep beraber zalimlerin zulmüne maruz kalan herkes için dua edelim. Başta Filistin’de, Gazze’de katledilen çocuklarımız için dua edelim. O zalimlere, İsrail devletine silah ve destek veren, mermi gönderen kim varsa onlara da lanet edelim. Lanet olsun onlara” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM YOLCULUĞUNA SİZLERLE ÇIKMAKTAN HİÇ PİŞMAN OLMADIM”

“Malatya için yeni bir dönem başlıyor” diyen Ağbaba, şöyle konuştu:

“Kısa sürede uzun bir yol yürüdük. Malatyalılar teveccüh gösterdiler beni başkan olarak görmek istediler. Memleketime hizmet vermek beni her zaman heyecanlandırıyor. Memlekete hizmet etmek bana can veriyor. Bu nedenle seçim yolculuğuna sizlerle çıkmaktan hiç pişman olmadım. Bu süreçte, Malatyalılar ile kucaklaştık, gençlerimizle göz göze geldik. Ben, Veli Ağbaba olarak Malatya’da yeni bir dönem başladığına inanıyorum. Malatya’da da Türkiye’de yaşadığımız gibi umudu var eden yeni bir siyasi iklimin kapılarının aralandığını, bir ve bir arada olduğumuzu görüyorum. Artık Malatya’nın hayrına, partiler üstü bir millet ittifakının oluştuğunu ve bu ittifakın en önemli üyelerinin; Malatyalı gençler, kadınlar, esnaf ve emekliler olduğunu biliyorum. Bu ittifakın en önemli gücü de sağcı solcu Malatyalı gençler.”

“BÜTÜN ÖNYARGILARI TUZLA BUZ ETTİNİZ”

Malatya’da Türkiye’ye örnek olacak bir ittifakı kurduklarını ifade eden Ağbaba, “Benim en büyük başarım Malatya ittifakını kurmaktır. Benim en önemli başarım; bozkurt, zafer ve Rabia işareti yapan gençleri bir araya getirmektir. Bütün önyargıları tuzla buz ettiniz. Büyüklerin, siyasetçilerin çekişmesine aldırmadan kol kola girdiniz, omuz omuza verdiniz. Hepinizi Allah var etsin” dedi.

“MEMLEKETİMİZİ SARAN UMUTTAN RAZIYIZ”

“Kazanmak sadece Belediye Başkanı olmak değildir” diyen Ağbaba, şu ifadelere yer verdi:

“Kazanmak, umudu kazanmaktır. Kazanmak gönülleri kazanmaktır. Kazanmak kimsenin incinmediği bir memleket kazanmaktır. Malatya bunu kazandı. Artık Malatya’da kimse kimseyi incitmeyecek. Malatya’da herkes birbirinin acısına, derdine merhem olacak. Malatya’da artık birliğimiz beraberliğimiz konuşulacak. Pes etmek yok. Malatya güzel günleri görmeyi hak ediyor. 31 Mart gecesi, memleketimiz kazanmıştır. Milletimiz kazanmıştır. Güzel Malatya’mız kazanmıştır. Biz, 31 Mart’ta memleketimizi saran umuttan razıyız. Bu umudu yeşertmeyi bana nasip eden gençlerden, kadınlardan, kalbi adalet umuduyla atan vakur Malatyalıdan razıyız. Milletimizin ekmeğini küçültenlerle bıkmadan, usanmadan mücadele edenlerden razıyız. Malatya ittifakından razıyız. Benim tek bir muradım vardı. Malatya’ma umut olmak, Malatya’ma hizmetkâr olmak. Malatya’ya hizmetkâr olmak için belediye başkanı olmama hacet yok. Ben, Malatya’nın evladı olarak gönüllülerinizin hizmetkârı olmaya talip oldum. Allah bana gönüllerinize girmeyi nasip etti. Bazen sofralar gönlünüzde kurulur. Benim gönlümde sofralar kuruldu. O sofrada milliyetçisi, Kürdü, Türkü, muhafazakârı; herkes var. Şimdi biz hep beraber birbirimize, umudumuza, vicdanımıza, adaletimize ve önce Malatya’mıza sahip çıkacağız.”

Kaynak: BÜLTEN