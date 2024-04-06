Yıldırım: Hemşehrilerimize gönül dolusu teşekkür ediyoruz

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, seçim sonuçları üzerine yaptığı değerlendirmede; Yeniden Refah Partisi’nin Malatya’da üçüncü parti olduğunu belirterek, “Sahada çalışmaya, vatandaşımızla birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

“HİÇBİR SİYASİ HESAP YAPMADAN YERİNE GETİRECEKTİR”

Yeniden Refah Partisi’nin Malatya’da üçüncü parti olduğunu belirten Bilal Yıldırım, “Yeniden Refah Partisi’nin birinci gündem maddesi depremdir. Depremin her zaman birinci gündem olarak kalması için Yeniden Refah Partisi üzerine düşen tüm sorumluluğu eksiksiz ve hiçbir siyasi hesap yapmadan yerine getirecektir” ifadelerini kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım şu ibarelere yer verdi:

“31 Mart Yerel Seçimlerini Malatya’mızda huzur içinde tamamladık. Kıymetli Malatyalı hemşehrilerimizin sandığa yansıyan iradesi sonucu seçilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Yeniden Refah Partisi olarak, seçim sürecinde Malatya’mızda alternatif siyaseti oluşturarak, özellikle deprem sonucu yaşanan, çözülmemiş olan sorun ve sıkıntıları sürekli dile getirdik. Malatyalılar, partilerin Türkiye geneli almış olduğu oyları yansıtan İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi Üyesi oylarında Yeniden Refah Partisi’ne sahip çıkmıştır, desteklemiştir. Yeniden Refah Partisi, Malatya’da Belediye Meclis Üyesi oy sıralamasında 57 bin 230 oy ve yüzde 14.97 ile üçüncü parti olmuştur. Yeniden Refah Partisi, Malatya’da büyükşehir adayları sıralamasında üçüncü parti, Battalgazi, Darende, Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerinde ikinci parti olmuştur. Hemşehrilerimize gönül dolusu teşekkür ediyoruz.”

SEÇİM BİTTİ DİYE KENARA ÇEKİLMİYORUZ

Shada çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Yıldırım,

“Seçim bitti diye kenara çekilmiyoruz. Sahada çalışmaya, vatandaşımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizin doğru, güzel ve iyi olan tüm proje ve çalışmalarını hiçbir siyasi hesap yapmadan destekleyeceğiz. Ancak yanlış olan tüm çalışmalarını da siyasi sorumluluk çizgimizde alternatif çözüm sunarak eleştireceğiz. Yeniden Refah Partisi’nin birinci gündem maddesi depremdir. Depremin her zaman birinci gündem olarak kalması için Yeniden Refah Partisi üzerine düşen tüm sorumluluğu eksiksiz ve hiçbir siyasi hesap düşünmeden yerine getirecektir. Malatyalı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık, sıhhat ve huzur dolu günler diliyorum”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN