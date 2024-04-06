ŞOK’ta bu hafta yeni fırsat ürünleri var

ŞOK marketlerde bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Cam Ankastre Set, Ankastre Davlumbaz, Ankastre Cam Ocak, Ankastre Fırın ve Fenoti 42 Full HD Android Smart Led TV gibi birçok ürün yer alıyor. İşte bu hafta sonu ŞOK marketlerde indirimli olarak satışa sunulacak ürünler:
“Cam Ankastre Set, Ankastre Davlumbaz ve Ankastre Cam Ocak 5.999 TL,
Ankastre Fırın ve Fenoti 42 Full HD Android Smart Led TV 6.999 TL,
Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL,
Sprey Yağdanlık 229 TL,
Sinbo Stand Mixer Set SMX 2767 1.499 TL,
Simfer Midi Fırın 1.499 TL,
Samsonite 56845 Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL,
Samsonite 133159 Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL,
Samsonite 120753 Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL,
Samsonite 137394 Spinner Valiz Orta Boy 10.399 TL,
Samsonite 137395 Spinner Valiz Büyük Boy 13.799 TL,
Samsonite 142911 Spinner Valiz Büyük Boy 13.799 TL,
Samsonite 133186 Spinner Valiz Kabin Boy 9.999 TL,
Samsonite 142910 Spinner Valiz Kabin Boy 9.999 TL,
Samsonite 142909 Valiz Kabin Boy 8.999 TL,
American Tourister 142348 Valiz Kabin Boy 4.599 TL,
American Tourister 143245 Valiz Orta Boy 6.999 TL,
American Tourister 142349 Orta Boy Valiz 5.999 TL,
American Tourister 142350 Valiz Büyük Boy 6.999 TL,
American Tourister 143244 Valiz Kabin Boy 5.799 TL,
HDQ 4119AMBS/1-S 1400 Devir 11 Kg / 9 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 18.999 TL,
HLE H9A2TE-17 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 13.999 TL,
HWP 610AMBC/1-S Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL,
ALK 472 Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 19.999 TL,
Hw 210AMBS/1-17 Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.299 TL,
Samsung 9/6 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.999 TL,
Hoover HDPN 1L360PA-EGY 5 Program Bulaşık Makines 9.999 TL,
Altus AL 445 NX 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi 10.999 TL,
Altus AL 355 B Çift Kapılı Buzdolabı 14.299 TL.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.