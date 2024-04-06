06 Nis 2024 - 14:33- Gündem

ŞOK’ta bu hafta yeni fırsat ürünleri var

Türkiye'nin önde gelen marketlerinden olan ŞOK Marketlerde bu hafta sonu indirimli ürünler satışa sunulacak. Yeni açıklanan ŞOK aktüel ürünleri geniş ürün çeşitliliği ile yayımlandı. Bu hafta sonuna özel satışa sunulacak ürünler de açıklandı. Bu hafta sonu elektronikten beyaz eşyaya, mutfak eşyalarından valize kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.