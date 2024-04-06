06 Nis 2024 - 14:27 - Gündem

Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…