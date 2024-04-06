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Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat! mask
Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!
Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!
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MEDAŞ Konya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!

“Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Altınekin ilçesine bağlı Akköy Mahallesi bölgesine,

Yarın 11.00-12.00 saatleri arasında Altınekin ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi bölgesine,

Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!

Yarın 17.00-18.30 saatleri arasında Altınekin ilçesine bağlı Ölmez Mahallesi, Sarnıç Mahallesi, Yeni Ölmez Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi, Şamlar Mahallesi, Üzümlü Mahallesi bölgelerine,

Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Cihanbeyli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi bölgesine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Çeltik ilçesine bağlı İshakuşağı Mahallesi bölgesine,

Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Selçuklu ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi bölgesine,

Yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Çumra ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi, İçeriçumra Mahallesi, İstiklal Osb Mahallesi bölgelerine,

Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!

Yarın 13.00-19.00 saatleri arasında Çumra ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi bölgesine,

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Doğanhisar ilçesine bağlı Kemer Mahallesi bölgesine,

Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Aşağıgöndelen Mahallesi, Bulgurluk Mahallesi, Kamışlıkuyu Mahallesi bölgelerine,

Yarın 11.00-12.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Akhüyük Mahallesi, Cinler Mahallesi, Kargacı Mahallesi, Pınarözü Mahallesi, Servili Mahallesi, Türkmen Mahallesi, Üçgöz Mahallesi bölgelerine,

Yarın 15.00-16.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Mahallesi bölgesine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Belkaya Mahallesi, Cinler Mahallesi, Kamışlıkuyu Mahallesi bölgelerine,

Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Ilgın ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi, Avdan Mahallesi, Bulcuk Mahallesi, Çobankaya Mahallesi, Çömlekçi Mahallesi, Eldeş Mahallesi, Gökçeyurt Mahallesi, Ilıca Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Kaleköy Mahallesi, Mahmuthisar Mahallesi, Olukpınar Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Sadıkköy Mahallesi, Şıhbedrettin Mahallesi, Şıhcarullah Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Kadınhanı ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi, Kökez Mahallesi bölgelerine,

Konyalılar dikkat! Tek tek açıklandı! 7 Nisan 2024’te Konya Dikkat!

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi, Başak Mahallesi, Tatlıcak Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Sarayönü ilçesine bağlı Gözlü Mahallesi, Hatip Mahallesi, Yenicekaya Mahallesi bölgesine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Seydişehir ilçesine bağlı Aşağıkaraören Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, İncesu Mahallesi, Karabulak Mahallesi, Ketenli Mahallesi, Kumluca Mahallesi, Kuran Mahallesi, Muradiye Mahallesi, Tepecik Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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06 Nis 2024 - 14:27 Konya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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