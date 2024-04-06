Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:
“Yarın 13.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Yeni, Fevzi Çakmak, Süleymanşah, Atatürk, Gülveren, Yenişehir, Adnan Menderes, Zorlu, Öncül bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Eskin bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Gellegöç, Yenişehir, Ayaklı, Büyükbardakçı, Malta, Gürpınar, Yıldız, Yazgüneşi, Şehit, Çalıcık, Karatepe, Ayaklı, Malta, Kavurga, Kemerli, Sözeri, Yeşilalıç, Esvetoğlu bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi, Köksüren, Küçükalanlı, Karaali, Bayraklı, Karahisar, Nadire, Bulduk, Altıntepe, Yaşar, Horozköy, Kınalı, Akören, Üçkonak, Yarımsu, Havşanlı, Kesme, Köseköy, İkiağız, Yenisu, Ballıca, Yazılıkavak, Karpuzlu, Bağlar, Asri, Çatallı, Dalbaşı, Çanakçı, Tepedibi, İbrik, Açıkyazı, Mamuca, Mehmetçik, Şenocak, Şanlıurfa bölgelerine,
Yarın 10.00-12.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Karaali, Bulduk, Yaşar, Akören, Yarımsu, Havşanlı, İkiağız, Ballıca, Yazılıkavak, Mehmetçik, Şanlıurfa bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Üçkuyu, Gölebakan, Mantarlı, Aşağıçatak, Aslanlı, Arınık, Doğrular, Sucuhan, Kepirkucak, Bölükbaşı, İncirli, Buğur, Kuskunlu, Özbaş, Taşlı bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Ağılmus, Özveren, Akçakebir, Karapınar, Hüyüklü, Yığınak, Sakça, Millisaray, Uzuncuk, Yemişli, Estağfurullah, Yedikuyu, Başören, Büyüksalkım, Apaydın, Pınarbaşı, Külaflı, Ağızhan, Kuyucak, Bölücek, Türkmen, Şeyhzeliha, İlhan, Cemal, Gölgen, Bahçeli, Düğer, Aşağıçiftlik, Sancak, Küçük Akziyaret, Büyük Akziyaret, Hamurkesen, Gazibey, Karaca, Göbekli, Çiftekemer, Tatburcu, Ergünköy, Ayanlar, Kızılburç, Örcünlü, Çıralı, Büyükalanlı, Yoğunburç, Yukarıkoşma, Taşan, Kılçık, Gökören, Pirhalil, Tunalı, Ortaören, Arpalı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Karakeçi, Alagün, Aşağıalınca, Turna, Bakırca, Altınpınar, Altınlı, Eyyüpnebi, Sarıbal, Yayık, Taşönü bölgelerine,
Yarın 12.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Dinlence, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Dağören, Günebakan bölgelerine,
Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Ekindöver, Kurtulmuş, Tanyeli, Eşkin, Karataş, Özal, Yenişehir bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.