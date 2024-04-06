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Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek mask
Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek
Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

“Yarın 13.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Yeni, Fevzi Çakmak, Süleymanşah, Atatürk, Gülveren, Yenişehir, Adnan Menderes, Zorlu, Öncül bölgelerine,

Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Eskin bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Gellegöç, Yenişehir, Ayaklı, Büyükbardakçı, Malta, Gürpınar, Yıldız, Yazgüneşi, Şehit, Çalıcık, Karatepe, Ayaklı, Malta, Kavurga, Kemerli, Sözeri, Yeşilalıç, Esvetoğlu bölgelerine,

Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi, Köksüren, Küçükalanlı, Karaali, Bayraklı, Karahisar, Nadire, Bulduk, Altıntepe, Yaşar, Horozköy, Kınalı, Akören, Üçkonak, Yarımsu, Havşanlı, Kesme, Köseköy, İkiağız, Yenisu, Ballıca, Yazılıkavak, Karpuzlu, Bağlar, Asri, Çatallı, Dalbaşı, Çanakçı, Tepedibi, İbrik, Açıkyazı, Mamuca, Mehmetçik, Şenocak, Şanlıurfa bölgelerine,

Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek

Yarın 10.00-12.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Karaali, Bulduk, Yaşar, Akören, Yarımsu, Havşanlı, İkiağız, Ballıca, Yazılıkavak, Mehmetçik, Şanlıurfa bölgelerine, 

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Üçkuyu, Gölebakan, Mantarlı, Aşağıçatak, Aslanlı, Arınık, Doğrular, Sucuhan, Kepirkucak, Bölükbaşı, İncirli, Buğur, Kuskunlu, Özbaş, Taşlı bölgelerine,

Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Ağılmus, Özveren, Akçakebir, Karapınar, Hüyüklü, Yığınak, Sakça, Millisaray, Uzuncuk, Yemişli, Estağfurullah, Yedikuyu, Başören, Büyüksalkım, Apaydın, Pınarbaşı, Külaflı, Ağızhan, Kuyucak, Bölücek, Türkmen, Şeyhzeliha, İlhan, Cemal, Gölgen, Bahçeli, Düğer, Aşağıçiftlik, Sancak, Küçük Akziyaret, Büyük Akziyaret, Hamurkesen, Gazibey, Karaca, Göbekli, Çiftekemer, Tatburcu, Ergünköy, Ayanlar, Kızılburç, Örcünlü, Çıralı, Büyükalanlı, Yoğunburç, Yukarıkoşma, Taşan, Kılçık, Gökören, Pirhalil, Tunalı, Ortaören, Arpalı bölgelerine,

Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Karakeçi, Alagün, Aşağıalınca, Turna, Bakırca, Altınpınar, Altınlı, Eyyüpnebi, Sarıbal, Yayık, Taşönü bölgelerine,

Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek

Yarın 12.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Dinlence, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Dağören, Günebakan bölgelerine,

Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek

Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Ekindöver, Kurtulmuş, Tanyeli, Eşkin, Karataş, Özal, Yenişehir bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şanlıurfa’da Eyyübiye Karaköprü Suruç Ceylanpınar etkilenecek
 

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06 Nis 2024 - 14:25 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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