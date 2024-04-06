Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 08.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, Ofis, İstasyon, Göllü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Boyaklı, Çadırlı, Konak, Ortaca, Bağrıbütün, Büyükayrık, Kutluca, Atlı, Kovalı, Yazıcık, Kanatlı, Beşbudak, Kaynarca, Arıklı, Tatlıca, Karabent, Kilimli, Göllü, Bozhöyük, Böğrek, Issız, Söğütözü, Zeytinpınar, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu, Ballı, Bozok, Bayraklı, Akçay, Bayırköy, Konuk, Bozbayır, Adak, Kayacık bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Dumanlı, Pınarcık, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kovalı, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Yayıklı, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Güngören, Yumurcak, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Cumhuriyet, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Bozok, Ambarlı, Gölbaşı, Çayköy, Boyaklı, Kovanlı, Konuk, Karaburun, Yüksektepe, Demet, Akkoç, Büyükayrık, Akçapınar, Konur bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Engin, Dikyamaç, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Söğütözü, Tepebağ, Kale, Zeytinpınar, Bahçelievler, Dağ, Cevizpınar, Taşıt, Alagöz, Çukursu, Hisaraltı, Yukarımezra, Bağarası, Pınarcık, Aşağımezra, Küçükpınar, Gümüşpınar, Ballıbaba, Köksalan, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli, Sakızlı, Engin, Yücebağ, Dikyamaç, Tanrıyolu, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Yetkinler, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Kocakent, Karataş bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Çağlar, Bahçebaşı, Gırnavas, Beylik, Yenişehir, Zeynelabidin, Mor-Yakup bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilli ilçesine bağlı Karşıyaka, Şirinevler, Tepebaşı, Bahçebaşı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Atatürk(Merkez), Yeni(Merkez), Aydınlıkevler, Bahçelievler(Merkez), Dicle, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Vakıfkent, Şehrinuh, Gündoğdu bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Kavallı, Şehit Harun Boy, Ofis bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Turgut Özal, Tepecik, Gültepe, Çığır, Babet, Yeni Köy, Telzip, Yeni(Merkez), Aşağı, Yeni(Merkez) bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Şah bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.