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Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek mask
Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek
Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 08.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, Ofis, İstasyon, Göllü bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Boyaklı, Çadırlı, Konak, Ortaca, Bağrıbütün, Büyükayrık, Kutluca, Atlı, Kovalı, Yazıcık, Kanatlı, Beşbudak, Kaynarca, Arıklı, Tatlıca, Karabent, Kilimli, Göllü, Bozhöyük, Böğrek, Issız, Söğütözü, Zeytinpınar, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu, Ballı, Bozok, Bayraklı, Akçay, Bayırköy, Konuk, Bozbayır, Adak, Kayacık bölgelerine,

Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Dumanlı, Pınarcık, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kovalı, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Yayıklı, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Güngören, Yumurcak, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey bölgelerine,

Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Cumhuriyet, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Bozok, Ambarlı, Gölbaşı, Çayköy, Boyaklı, Kovanlı, Konuk, Karaburun, Yüksektepe, Demet, Akkoç, Büyükayrık, Akçapınar, Konur bölgelerine,

Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Engin, Dikyamaç, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Söğütözü, Tepebağ, Kale, Zeytinpınar, Bahçelievler, Dağ, Cevizpınar, Taşıt, Alagöz, Çukursu, Hisaraltı, Yukarımezra, Bağarası, Pınarcık, Aşağımezra, Küçükpınar, Gümüşpınar, Ballıbaba, Köksalan, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli, Sakızlı, Engin, Yücebağ, Dikyamaç, Tanrıyolu, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Yetkinler, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Kocakent, Karataş bölgelerine,

Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Çağlar, Bahçebaşı, Gırnavas, Beylik, Yenişehir, Zeynelabidin, Mor-Yakup bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilli ilçesine bağlı Karşıyaka, Şirinevler, Tepebaşı, Bahçebaşı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Atatürk(Merkez), Yeni(Merkez), Aydınlıkevler, Bahçelievler(Merkez), Dicle, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Vakıfkent, Şehrinuh, Gündoğdu bölgelerine,

Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Kavallı, Şehit Harun Boy, Ofis bölgelerine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Turgut Özal, Tepecik, Gültepe, Çığır, Babet, Yeni Köy, Telzip, Yeni(Merkez), Aşağı, Yeni(Merkez) bölgelerine,

Mardin’de 6 ve Şırnak’ta 4 bölge etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Şah bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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06 Nis 2024 - 14:22 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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