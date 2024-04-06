Özel hastanelerde yeni dönem 60 yaşını dolduran doktor ayrıntısı

Özel hastanelerde yapılan yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle özel sağlık tesislerinin açılış ve işleyiş şartları güncellendi ve bazı maddeler yürürlükten kaldırıldı. İşte detaylar:

EĞİTİM FONKSİYONLARINA HİZMET VEREN OKULLAR

Yönetmelikte yapılan ilk değişiklikle, özel hastanelerin eğitim fonksiyonlarına hizmet veren okullarla ilgili belge şartları yeniden düzenlendi. Ayrıca, faaliyeti veya ruhsatı askıya alınan özel hastanelerde çalışan personelin ayrılış işlemleri artık il sağlık müdürlüğü tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

YAŞ KRİTERLERİ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ

Düzenlemeler ayrıca yaş kriterleri ve çalışma sürelerinde değişiklikler içeriyor. Artık 60 yaşını dolduran veya en az yüzde 60 engellilik oranına sahip tabipler, kadro şartı aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecekler. Ayrıca, muayenehanesi bulunan hekimlerin vakıf üniversite hastanelerinde tedavi verme süreçleri ve bu süreçlerin düzenlemeleri de yönetmelik kapsamında ele alınıyor.

KLİNİK KONUKEVLERİ VE BAKIM HİZMETLERİ:

Özellikle klinik konukevleri hakkında yapılan değişiklikler, hastaların tedavi sonrası bakım süreçlerini düzenleyerek daha etkin ve kolay erişilebilir hale getiriyor. Bu kapsamda, hastane hizmeti alacak kişilere günübirlik tedavi ve bakım hizmetleri sunulacak alanlar da ayrıntılı olarak belirtiliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler madde madde şu şekildedir:

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“a) Özel sağlık alanında ya da eğitim fonksiyonlarına ilişkin okula hizmet veren ve ilgili mevzuatı kapsamında şartları sağlamak ve sağlık tesisi yapılabilir olmak koşuluyla eğitim tesisleri alanında olduğunu gösterir belge,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Faaliyeti veya ruhsatı askıya alınan özel hastanelerde çalışan personelin yazılı başvurması halinde, elektronik ortamdan ayrılış işlemleri il sağlık müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (m) bentlerinde yer alan “3 yıl” ibareleri “5 yıl” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (m) bendinde yer alan “Üç yıl” ibaresi “5 yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

“3) 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler kadro şartı aranmaksızın bir özel sağlık kuruluşunda çalışabilir. Bu fıkra kapsamında çalışan tabipler bu Yönetmeliğin diğer maddeleri kapsamında kadrolu veya kadro dışı geçici çalışamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ek 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini, yıllık sözleşme yapmak suretiyle, ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde, ancak Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyonun ilgili üniversitenin eğitim ve araştırma hizmet kapasitelerini dikkate alarak vereceği uygun görüşü ile yapabilirler. Muayenehane hekimiyle yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshası, vakıf üniversitesi hastanesi tarafından müdürlüğe gönderilir. Bu durumdaki hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir. Vakıf üniversite hastanesinde gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, vakıf üniversite hastanesinin ilgili birim sorumlusu ve başhekim tarafından imzalanır. Hastanın hastanede tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanır. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve vakıf üniversite hastanesi müştereken sorumludur. Bu hekimlere hizmet sunan vakıf üniversite hastanesi tarafından her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Klinik konukevi: Hastaların tedavi sonrası kontrol ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi veya risk grubu kişilere ulaşım zorlukları gibi nedenlerle hastane hizmeti alacakları döneme kadar daha az yoğunluktaki bakım hizmetleri ile hastanede günübirlik tedavi (ayaktan kemoterapi tedavisi ve diyaliz gibi) alan kişilere daha az yoğunlukta bakım ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sadece hasta ve/veya refakatçilerinin kalabildiği, sağlık alanı şartı aranmaksızın müstakil binalarda veya binaların bağımsız bir bölümünde kurulan sağlık kuruluşlarıdır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan bu Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü kapsamında birden fazla özel sağlık tesisinde çalışmakta olan tabipler mevcut çalışma şekliyle çalışmaya devam edebilirler ancak ayrılmaları halinde hakları sona erer.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.