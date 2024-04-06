Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu. Görevi devraldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çarşı Projesi kapsamında kent merkezinde yapımına devam edilen Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaat alanındaki çalışmalarda gelinen son aşamayı inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Taşkın, kısa süre içerisinde esnafların iş yerlerine kavuşacağını söyledi.
“BU ENKAZI HEP BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ”
Çarşı Projesi’nin hızla ilerlediğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın,
“Yüz akımız olacak Malatya çarşısının rezerv alanındaki inşaatını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Çok şükür temel güçlendirme bitti. Binalar yükselmeye başlamış durumdalar. Bakan Bey’in vermiş olduğu müjdeye, usule uyulacak. Yılbaşından sonra ocak, şubat gibi biz çarşımızı esnafımızla peyderpey buluşturacağız. Bizler de belediye olarak mutlaka takipçisi olacağız. Yapılardan sonraki sokak güzelleştirmesi, kaldırım gibi çalışmalar da inşaat çalışmasıyla paralel yürüyecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz sözünün arkasında duracaktır. Bizler de yardımcı olacağız. Bir an önce çarşımızı esnafımız ve hemşerilerimizle buluşturmak için şantiyedeki görevli arkadaşlarla istişare halinde birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bizleri takip etsinler, durmak yok; her gün sahalarda olacağız. Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.