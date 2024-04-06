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“Her gün sahalarda olacağız”

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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu. Görevi devraldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çarşı Projesi kapsamında kent merkezinde yapımına devam edilen Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu.

“Her gün sahalarda olacağız” malatya haber mask
“Her gün sahalarda olacağız” malatya haber
“Her gün sahalarda olacağız” malatya haber
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu. Görevi devraldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çarşı Projesi kapsamında kent merkezinde yapımına devam edilen Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu.

“Her gün sahalarda olacağız”

Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaat alanındaki çalışmalarda gelinen son aşamayı inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Taşkın, kısa süre içerisinde esnafların iş yerlerine kavuşacağını söyledi.

“Her gün sahalarda olacağız”

“BU ENKAZI HEP BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ”

Çarşı Projesi’nin hızla ilerlediğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın,

“Yüz akımız olacak Malatya çarşısının rezerv alanındaki inşaatını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Çok şükür temel güçlendirme bitti. Binalar yükselmeye başlamış durumdalar. Bakan Bey’in vermiş olduğu müjdeye, usule uyulacak. Yılbaşından sonra ocak, şubat gibi biz çarşımızı esnafımızla peyderpey buluşturacağız. Bizler de belediye olarak mutlaka takipçisi olacağız. Yapılardan sonraki sokak güzelleştirmesi, kaldırım gibi çalışmalar da inşaat çalışmasıyla paralel yürüyecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz sözünün arkasında duracaktır. Bizler de yardımcı olacağız. Bir an önce çarşımızı esnafımız ve hemşerilerimizle buluşturmak için şantiyedeki görevli arkadaşlarla istişare halinde birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bizleri takip etsinler, durmak yok; her gün sahalarda olacağız. Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız”

 dedi.

“Her gün sahalarda olacağız”
 
“Her gün sahalarda olacağız”
 
“Her gün sahalarda olacağız”

Kaynak: BÜLTEN

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06 Nis 2024 - 14:07 Malatya- Gündem

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