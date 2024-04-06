06 Nis 2024 - 14:07 - Gündem

“Her gün sahalarda olacağız”

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu. Görevi devraldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çarşı Projesi kapsamında kent merkezinde yapımına devam edilen Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu.