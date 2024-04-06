06 Nis 2024 - 13:39- Gündem G:

Deprem Araştırmacısı Malatya’daki o binayı işaret etti “Siz yıkmazsanız deprem yıkar”

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Malatya’da BUSABAH Medya’nın da gündeme getirdiği Açıl İş Merkezi üzerinde sarkan molozlar tehlike saçmaya devam ediyor. Altından günlük yüzlerce insanın geçtiği bina için 1 yıldan beri herhangi bir önlem alınmadı. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise binayı paylaşarak olası bir deprem halinde binanın yıkılacağını bildirdi.

Deprem Araştırmacısı Malatya’daki o binayı uyardı “Siz yıkmazsanız deprem yıkar” malatya haber mask
Deprem Araştırmacısı Malatya’daki o binayı uyardı “Siz yıkmazsanız deprem yıkar” malatya haber
Deprem Araştırmacısı Malatya’daki o binayı uyardı “Siz yıkmazsanız deprem yıkar” malatya haber
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Malatya’da BUSABAH Medya’nın da gündeme getirdiği Açıl İş Merkezi üzerinde sarkan molozlar tehlike saçmaya devam ediyor. Altından günlük yüzlerce insanın geçtiği bina için 1 yıldan beri herhangi bir önlem alınmadı. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise binayı paylaşarak olası bir deprem halinde binanın yıkılacağını bildirdi.

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt aylardır yıkılmayan ve herhangi bir önlem alınmayan Açıl İş Merkezi’ni paylaştı. Molozlar sarkan ve işlek bir caddede etrafına tehlike saçan binanın akıbeti belli değilken Öğüt, “Ters bindirme sürgü kırığı üzerinde olacak bir deprem bu yapıları yıkar geçer. Neyin inadı bu?” dedi.

“HASARLI YAPININ MAHKEMESİ Mİ OLUR?”

Etrafına tehlike saçan ve vatandaşların da bir hayli şikayetçi olduğu Açıl İş Merkezi ve onun gibi birçok bina bulunurken Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt insanlar için büyük zararı olabilecek binalar hakkında yorumlamalarda bulundu. Öğüt Malatya’daki Açıl İş Merkezi’nin fotoğrafını paylaşarak, “Bugün Malatya da çekilen bir fotoğraf. Depremden kaç ay geçmesine rağmen bu yapılar neden hâlâ yıkılmıyor ve neyi bekliyorsunuz? Hasarlı yapının mahkemesi mi olur? Kepçeyi vurur yıkar geçer, yerine deprem dirençli yapı yaparsın” şeklinde konuştu.

“YIKIN ŞU YAPILARIN HEPSİNİ”

Hasarlı binaların yıkılması gerektiğinin altını defalarca çizen Öğüt, “6 Şubat'ta kırılmayan ve 6,0'lık deprem üretme potansiyeline sahip Ters bindirme Sürgü Kırığı üzerinde olacak bir deprem bu yapıları yıkar geçer. Neyin inadı bu? Yıkın şu yapıların hepsini” diyerek bir kez daha uyardı.

 
 
 

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06 Nis 2024 - 13:39 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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