06 Nis 2024 - 13:34- Gündem G:

Erzincan İliç’te 53 gün sonra bir işçiye ulaşıldı

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Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan 9 işçiden birinin cenazesine ulaşıldı. İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında 9 işçi kalmıştı. Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.

Erzincan İliç’te 53 gün sonra bir işçiye ulaşıldı mask
Erzincan İliç’te 53 gün sonra bir işçiye ulaşıldı
Erzincan İliç’te 53 gün sonra bir işçiye ulaşıldı
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Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan 9 işçiden birinin cenazesine ulaşıldı. İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında 9 işçi kalmıştı. Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.

Erzincan İliç’te 53 gün sonra bir işçiye ulaşıldı

Toprak altında kalan işçilere ulaşmak için çalışmalar sürdürülürken 53 gün sonra bugün ocağın manganez sahasında Uğur Yıldız’a ait olduğu tahmin edilen bir cenazeye ulaşıldı. Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.

Erzincan İliç’te 53 gün sonra bir işçiye ulaşıldı

2 KİŞİNİN DAHA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan maden ocağının manganez kısmında 2 kişinin daha cenazesinin olduğu tahmin edilirken arama çalışmalarına hız verildi.

Yıldız’ın naaşı Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından Erzincan’da bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli olduğu öğrenilen Yıldız'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek. Yıldız'ın naaşının Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı Köyü’nde toprağa verileceği belirtildi.
Erzincan İliç’te 53 gün sonra bir işçiye ulaşıldı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Nis 2024 - 13:34 Erzincan- Gündem

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