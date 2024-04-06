Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta Malatya’da neler oldu? 31 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında Malatya’da ne gibi gelişmeler yaşandı? 31 Mart Pazar 2024 günü ile 6 Nisan 2024 Cumartesi günü arasında neler oldu? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberleri ve BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler haberimizde…

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Malatya’nın 2024 yerel seçim analizi: yüzde 19’luk düşüşle kazandı

Malatya’da 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’e yüzde 48.99 oranında oy vererek, Er’i 5 yıllığına Malatya’ya hizmet etme izni verdi. 2019 Yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 305 bin 588 seçmenin oyunu alarak yüzde 68,47 oranında partisini Malatya’da en uç noktaya çıkardığı akıllara gelirken, AK Parti’nin Malatya’daki yüzde 19,48 oranındaki düşünün niçin yaşandığı merak ediliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19765603/malatyanin-2024-yerel-secim-analizi-yuzde-19luk-dususle-kazandi

Veli Ağbaba seçimden sonra ilk kez konuştu “Malatyalıların canı sağ olsun”

Yerel seçim sonrası değerlendirme toplantısına konuşan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatya’da güçlü bir birliktelik oluşturduklarına dikkat çekti. Depremden sonra Malatya’ya Türkiye'nin her yerinden belediye başkanlarının, meclis üyelerinin geldiğini hatırlatan Ağbaba, “Buraya gelmeyenler de var. Ama Malatya takdirini ondan yana kullandı. Bütün Malatyalıların da canı sağ olsun. Ama sorunları, dertleri takip etmeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19766369/malatyalilarin-cani-sag-olsun

Malatya’da hangi belediyeler parti değiştirdi?

Türkiye’de ve Malatya’da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile Büyükşehirde ve ilçelerde belediye başkanları seçildi. Türkiye’de ve Malatya’daki bazı belediyeler parti değiştirerek tercih yaptı. Malatya’da da bazı ilçe belediyeleri parti değiştirdi. Resmi olmayan verilere göre bir önceki seçimlere göre değişen belediye yönetimleri ise şu şekilde belirlendi:

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19763614/malatyada-hangi-belediyeler-parti-degistirdi

1970’ten 2024’e Malatya hangi partilere oy verdi?

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da dün yerel yönetimleri belirlemek üzere vatandaşlar sandığa gitti. Bu yıl sandıktan, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 48.99 oranında AK Parti Adayı Sami Er çıktı. Peki, Malatya 1970’lerden beri yerel seçimlerde hangi partilere oy verdi, hangi isimler belediye başkanı oldu? İşte dikkat çeken tüm ayrıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19767558/1970ten-2024e-malatya-hangi-partilere-oy-verdi

Uzman Jeolog o bölgeyi işaret etti “Risk çok düşük”

Malatya bugün saat 04.14 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD depremin yerin 9.49 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklarken büyüklüğünü ise 3.5 olarak bildirdi. Depremin merkez üssü ise Yeşilyurt Malatya olarak belirtildi. Yaşanan depremler sonrası Uzmanlardan açıklama geldi. Detaylar haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19771200/uzman-jeolog-o-bolgeyi-isaret-etti-risk-cok-dusuk

Defalarca uyarmıştı, dikkate alınmadı

Asrın felaketi olarak tabir edilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük bir yıkımın yaşandığı Malatya’da, 6 Şubat 2023’den yıllar önce şehri ve idarecileri uyaran uzman isimlerden biri de İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu’ydu. BUSABAH Medya olarak bizde defalarca Vehbi Aluçlu ile röportajlar gerçekleştirerek deprem gerçeğini gündeme getirmeye çalışsak da maalesef bunlar göz ardı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19771743/defalarca-uyarmisti-dikkate-alinmadi

Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi

Yerel yönetimleri belirlemek üzere 31 Mart 2024’ye yapılan seçimlerde Malatya’da da Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve muhtarlıklar için oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen vardı ve 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Peki, kaç kişi sandığa gitmedi, kaç oy geçersiz sayıldı? İşte tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19777200/malatyada-100-binden-fazla-kisi-sandiga-gitmedi

Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı Milyarderler listesinde Malatyalılar da var

Dünya çapında ünlü bir dergi olan Forbes Dergisi 2024’ün milyarderler listesini açıkladı. 2024 milyarderler listesinde Türkiye’den 27 kişi bulunurken açıklanan kişiler arasından 4 iş insanı ise Malatyalıydı. Türkiye’deki 27 kişi arasına gıda sektöründe faaliyet yürüten Murat Ülker, 5 milyar dolarlık servetiyle ilk sıradan girdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19784426/forbes-dunyanin-en-zenginlerini-acikladi-milyarderler-listesinde-malatyalilar-da-var

Malatya'da Angola kökenli öğrenci İslam’ı seçti: İşte Müslümanlık hikayesi

Angola 20 yaşındaki Amado Kambungu Mbala, Malatya'ya beş ay önce gelmişti ve İnönü Üniversitesi Biyoloji bölümüne kaydoldu. Beydağı Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Mbala, buradaki arkadaşları ve okulda tanıştığı kişilerin etkisiyle İslam dinini araştırmaya başladı. Bir süre sonra Müslüman olmak istediğini ifade eden Mbala, Malatya’da Müslüman oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19785223/malatyada-angola-kokenli-ogrenci-islami-secti-iste-muslumanlik-hikayesi

Babacan: Bunun karşılığını Ankara Malatya'ya verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi devir teslim töreninde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya’nın en zor zamanlarında AK Parti ve Cumhurbaşkanına sahip çıktığını kaydetti. Babacan, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve Ankara'daki bütün kurumlarımıza bunun satışını yapacağız. Bunun karşılığını Ankara, Malatya'ya verecek” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19786319/babacan-bunun-karsiligini-ankara-malatyaya-verecek

Ev hanımıydı oylar eşit çıkınca kurayla muhtar oldu

Malatya’nın Kale ilçesinde iki muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19794437/ev-hanimiydi-oylar-esit-cikinca-kurayla-muhtar-oldu

Malatya Arguvanspor Ligden düştü

Türkiye Futbol Federasyonu 3’üncü Ligde Malatya’yı temsil Eden Malatya Arguvanspor, ligin bitimine haftalar kala ligden düşmeyi garantiledi. Çıktığı 24 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Malatya Arguvanspor 4 beraberlik ve 18 mağlubiyet alırken gelecek sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19791999/malatya-arguvanspor-ligden-dustu

Malatyalılar gününde gündem deprem konutları ve pahalılık oldu

4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü birçok özel günden biri ve Malatyalılar için ayrı bir önem arz ediyor. Malatya’nın plaka kodu olan “44” rakamından yola çıkarak oluşturulan her yılın 4’üncü ayının 4’üncü günü Dünya Malatyalılar Günü olarak kutlanırken Malatyalılar 4 Nisan Malatyalılar günü hakkında yorumlamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19795437/malatyalilar-gununde-gundem-deprem-konutlari-ve-pahalilik-oldu

Aydın: Malatya’ya bir bakanlık verilmesi lazım

Malatya’nın gündemini belirleyen ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Bakış Açısı programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. AK Partili yöneticilerin Malatya’ya bir bakan kazandırması gerektiğine dikkat çeken MGTC Başkanı ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, Malatya’nın bunu hak ettiğini kaydetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19807555/aydin-malatyaya-bir-bakanlik-verilmesi-lazim

Malatyalılar yeni başkandan ne bekliyor?

Yeni belediye başkanından beklentilerini sıralayan Malatyalı vatandaşlar genel olarak şehrin bir an önce ayağa kalkmasını istiyorlar. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanından beklentilerinin çok olduğunu ifade eden Mehmet Yağcı isimli vatandaş “Çok şey bekliyoruz. Metro bekliyoruz. Birçok yapılacak şey var. Şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı. Malatya cıvıl cıvılken şimdi çevremizde insan bulamıyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19806007/malatyalilar-yeni-baskandan-ne-bekliyor

Toplu taşıma o illerde bayramda ücretsiz olacak! Peki Malatya'da? Bayramda Malatya’da toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de 6 Nisan 2024 Cumartesi saat 00.00’dan 15 Nisan 2024 Pazartesi saat 07.00’ye kadar bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağının müjdesi verildi. Peki bayram tatilinde Malatya’da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Gözler şimdi Malatya Büyükşehir Belediyesinden gelecek olan haberde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19809017/toplu-tasima-o-illerde-bayramda-ucretsiz-olacak-peki-malatyada-bayramda-malatyada-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-mi

Kaynak: Haber Merkezi