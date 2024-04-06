“Kanserden değil, geç kalmaktan korkalım”

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle Malatya’da çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Tüm etkinliklerde kanserin erken tanı ve tedaviyle önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Onur Gül, kanser hastalığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Cerrahi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Onur Gül, dünya nüfusunun en çok ölüm sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğunu, kanserin ise en çok ikinci ölüm sebebi olduğunun altını çizdi.

“BİRÇOK KANSER TÜRÜ İLE ARTIK KOLAYCA SAVAŞILABİLİYOR”

"Türkiye'de yıllık 200 bin ile 250 bin kişi arasında yeni kanser teşhisleri konuluyor” diyen Gül, şunları kaydetti:

“Bu kanserler akciğer, meme, kalın bağırsak, mide, pankreas, mesane, prostat bunların hepsini içeriyor. Kanserler türünden türüne değişse de yüzde 90'ı çevresel yüzde 10'u genetik faktörlerden dolayı gelişiyor. Bu çevresel faktörlerin içerisinde tütün kullanımı, alkol tüketimi ve enfeksiyonlar yer alabiliyor. İnsanlar vücudunun herhangi bir yerinde çeşitli değişiklikler, çeşitli bulgular, semptomlar ortaya çıktığında doktoruna başvurması gerekiyor. Semptomlar ortaya çıktıktan sonra kanser tanısı konduktan sonra teknolojinin ve hastanelerin yardımıyla birçok kanser türü ile artık kolayca savaşılabiliyor. Hastaların kendi özelinde, ailesinde olan kanserlerinin sıklığı fazlaysa o kanserlere yönelik de tarafımıza başvurup erkenden tarama yöntemlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü o hastalarda normal popülasyona göre kendi ailesindeki kansere göre yatkınlık oranı daha yüksek çıkmaktadır.”

“KONTROLLERİMİZİ YAPTIRALIM”

Kanserden korkulmaması gerektiğini ifade eden Dr. Gül,

“Son yıllarda yaptığımız ameliyatlar sırasında, sonrasında çıkan değerlendirmede erken teşhis sebebiyle opera olan hastalarımızın sıklığında artış olduğunu görüyoruz. Bu, hastaların hem sağ kalımı için hem de daha konforlu bir hayat yaşayabilmeleri için çok önemli. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası ile hastaların daha çok bilinçlendirilmesi ve insanların teşhis konusunda şüphe durumlarında tarafımıza başvurmasının önem arz ettiğini belirtmek istiyorum. Kanserden korkmayalım geç kalmaktan korkalım. Korku tedirginliklerimizi bir kenara bırakalım ve kontrollerimizi yaptıralım”

diye konuştu.