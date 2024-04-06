Öğrencilerden örnek davranış

Fatma Aliye Borsa İstanbul Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Her Sınıf Bir Bayram Kolisi Hazırlıyor” projesi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen projede öğrenciler sınıf öğretmenleriyle birlikte bayram kolilerini hazırlayarak yardıma muhtaç ailelere ulaştırdı. Bu projeyle birlikte öğrenciler yardımseverliğin bireysel ve toplumsal yararlarını fark ederek ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaya istekli olabilme bilincini geliştirdiler ve yardımseverliğin birey ve toplum için önemini anladılar.

Okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerin sağladığı desteklerle beraber öğrenciler yerel marketlerden aldıkları bakliyat, yağ, şeker, un, çay ve makarna gibi temel gıda malzemeleriyle yardım kolilerini kendileri hazırladı. Aile nüfusunun yoğunluğuna göre içeriği değişen kolileri paketlendikten sonra nakdî yardımla birlikte ailelerin evlerine teslim edildi.

"Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel bir bayram diliyoruz" diyerek yola çıktıklarını ifade eden 11. sınıf öğrencisi Sudenaz Bozan, öğretmenlerinin de desteğiyle bayram paketleri hazırladıklarını söyledi.

SOFRALARA BAYRAM BEREKETİNİ TAŞIDILAR

“Dileyen imkânı olduğu kadar gıda ürünü desteğinde, dileyen de maddi yardımda bulundu” diyen Bozan,

“Böylece ihtiyaç sahiplerimizin sofrasına bayram bereketini taşımış olduk. Okul olarak Ramazan Bayramı vesilesiyle insana değer verme, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik gibi birçok ahlaki değeri her birimiz tekrar hatırlamış olduk"

şeklinde konuştu.

“UNUTTUĞUMUZ BAZI DEĞERLERİMİZİ TEKRAR HATIRLAMIŞ OLDUK”

11 ayın sultanı Ramazan ayının getirdiği bayram sevincinin tüm İslam âleminde olduğu gibi Fatma Aliye Borsa İstanbul Meslek Teknik ve Anadolu Lisesine de tüm bereketiyle geldiğini söyleyen Müdür Yardımcısı Hasan Salım ise,

"Okulumuzda paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik noktasında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz dünyevileşen dünyada unuttuğumuz bazı değerlerimizi tekrar hatırlamış olduk. Bizler yardımlaşma projemizle birçok ihtiyaç sahibi ailemizin gönüllerine Ramazan Bayramı vesilesiyle akmış olduk"

ifadelerini kullandı.

“PROJE SINIFLARA KISA BİR SÜREDE DUYURULDU”

Öğrencilerin büyük girişimi, öğretmen ve velilerin de destekleriyle gerçekleştirilen projede asıl amacın yardımlaşarak genç neslin maneviyatını yükseltmek olduğunun altını çizen Fatma Aliye Borsa İstanbul Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ulviye Işık

"Gelen erzak yardımlarındaki düzeni sağlamak gayesiyle sınıflarımıza gıda ürünlerinden belli hedefler verildi. İsteyenlerin hedefteki gıda ürünü yardımını, isteyenlerin de nakdi olarak yardım yapabileceği proje sınıflara kısa bir sürede duyuruldu. Proje sonunda gelen yardımlarla birlikte koliler hazırlandı. Böylece öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin maddi, manevi desteğiyle, elbirliğiyle yardımlarımız yapılmış oldu. Bu projede öğrencilerimiz yardımlaşmada birbirleriyle yarıştılar"

ifadelerini kullandı.