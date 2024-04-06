Berber ve kuaförlerden vatandaşlara çağrı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala berber ve kuaförlerin yoğun mesaisi de başladı. Bu anlamda vatandaşların saç ve güzellik bakımlarını son 3 güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulunan Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Her yıl geleneksel olarak vatandaşlara saç ve güzellik bakımlarını son güne bırakmamaları konusunda çağrıda bulunduklarını hatırlatan Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, berber ve kuaförlerin şu anda yoğun olarak çalıştığını söyledi.

“BAYRAMI BURUK GEÇİRECEĞİZ”

Şimdilerde işlerinin biraz daha iyi olduğunu belirten Toptaş,

“İşlerinin depremlerden sonraki Bu yıl da depremlerin etkisinden dolayı bayramı buruk geçireceğiz. Onun sinyallerini şu anda almaya başladık. İşlerimiz geçmiş yıllardaki gibi değil. Depremler nedeniyle herkesin malumu Malatya nüfusunda da biraz düşüş oldu. Buna rağmen çok şükür meslektaşlarımız son zamanlarda salonlarını açmaya başladı. Depremlerle birlikte sayıları az olsa da giden arkadaşlar memleketlerine geri dönüyorlar. Ben bir haftadır üyelerimiz ziyaret ediyorum. Depremlerden sonraki günlere göre işlerimiz iyi”

şeklinde konuştu.

“ÇOK FAZLA İTİNA GÖSTERİLEMEYEBİLİR”

“Vatandaşlarımızın berber, kuaför ve güzellik salonu işlerini son 3 güne sığdırıyorlar” diyen Toptaş, vatandaşlara bir çağrıda bulunarak,

“Erkek berberleri, kadın kuaförleri ve güzellik salonları için son güne kalmadan bakımlarını yaptırmalarını istiyoruz. Çağrımız vatandaşlarımız bu gibi özel işlerini son güne bırakmamaları doğrultusunda. Çünkü son 2-3 günde çok yoğunluk olduğu için çok fazla itina gösterilemeyebilir. Biz itinalı ve özenle işimizi yapıyoruz ama yoğunluktan dolayı istenilen şekilde olamayabiliyor. Bu nedenle berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili işler bir haftaya yayılırsa meslektaşlarımız ve müşterilerimiz açısından çok iyi olur. Ve bütün vatandaşlarımızdan saç ve cilt bakımları için randevu alıp, bakımlarını yaptırmalarını istiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“MÜŞTERİLERİMİZ ANLAYIŞLA KARŞILADI”

Geçtiğimiz aylarda fiyat artışına giden berber ve kuaförlere karşı bir tepki olup olmadığını dile getiren Toptaş,

“İlk etaplarda fiyat artışına bayağı bir tepki oldu. Müşterilerimiz zaten bizi çok iyi tanıyorlar. Ne kadar ağır şartlar altında çalıştığımızı, kozmetik ürünlerin fiyatlarını zaten biliyorlar. Piyasanın çok ağır şartlarda ilerlediğine hepimiz tanık oluyoruz. Bu nedenle müşterilerimiz anlayışla karşıladılar. Ben her platformda dile getiriyorum, bizler zam meraklısı değiliz. Biz piyasa şartlarına ezilmemek için mecburen fiyat artışına gitmek zorundaydık. İnsanlarımız seçimden önceki kozmetik fiyatlarıyla seçimden sonraki kozmetik fiyatlarına baktıkları zaman zaten bizi anlayacaklar. Şu andaki berber ve kuaför fiyat tarifesi bile yetersiz. Müşterilerimiz niçin fiyat tarifesi değişikliğine gittiğimizin farkındalar ve artık bizleri anlayışla karşılıyor”

diye konuştu.